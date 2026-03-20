Рука об руку вместе полвека

Золотой юбилей свадьбы – одно из самых значимых событий в жизни семьи. Люди, прожившие вместе полвека, смогли доказать, что любовь, уважение, доверие и преданность друг другу – главные спутники счастливой семейной жизни. Именно эти чувства на протяжении 50 лет бережно хранят Валерий Петрович и Зоя Васильевна Ивановы.

Их удивительная история любви началась 8 марта 1976 года. Жили они по соседству: Зоя Васильевна в деревне Савадеркино, а Валерий Петрович — в Ходарах. Судьба словно сама вела их навстречу друг другу.



Валерий Петрович после получения диплома работал в Ленинграде деревообрабатывающим мастером, а после возвращения на малую родину до ухода на заслуженный отдых трудился в городском газовом хозяйстве. Зоя Васильевна после окончания филологического факультета Чувашского государственного университета работала в Магаринской школе завучем и учителем чувашского языка и литературы. С 1995 по 2005 годы она целиком посвятила себя малой родине — трудилась в Ходарской гимназии заведующей учебной частью, а затем до выхода на заслуженный отдых возглавляла школу. Педагогу с 45-летним стажем за добросовестный труд присвоено звание «Почётный работник общего образования Российской Федерации». Для тысяч благодарных учеников З.В. Иванова стала проводником в мир знаний и культуры.



Главное богатство супругов — трое прекрасных детей: два сына и дочь. Родители дали им не только достойное образование, но и привили главные жизненные ценности — трудолюбие и уважение к старшим.



В Ходарах супруги построили уютный и красивый дом, где царит атмосфера добра и взаимопонимания. Семья Ивановых дружная и трудолюбивая. Эти качества они с успехом передают своим детям и шестерым внукам.



20 марта семья Ивановых празднует свой золотой юбилей. Ходарская сельская библиотека имени В. Ф. Николаева от всей души поздравляет Валерия Петровича и Зою Васильевну с этим значимым событием! Пусть их семейный очаг горит ярко и согревает всех вокруг еще долгие-долгие годы.



П. Карпова, зав. Ходарской сельской библиотекой.