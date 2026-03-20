Памяти любимого учителя

Когда она входила в класс, мне всегда хотелось выпрямиться, гордо поднять голову — чтобы хоть немного походить на эту прекрасную, статную женщину. Яркая алая помада, прямая осанка, уверенный взгляд — она выделялась среди коллег. А «англичанки» в школах всегда особая каста…

Этим учителем была Маргарита Валентиновна Хохлова. Человек, Учитель с большой буквы.

10 февраля её не стало. Маргарите Валентиновне шёл семьдесят девятый год. Возраст берёт свое,

но в нашей памяти она навсегда останется прежней: харизматичной, яркой, бесконечно преданной своему делу. Учителем-профессионалом, наставником и другом.

Ещё в школе маленькую Риту отличал педагогический талант. Учителя это замечали и после выпуска наперебой советовали поступать в педагогический. Времена были такие: в школах страны царил немецкий, английский считался непопулярным. Но выбрать именно английский девушке посоветовал её папа, который был уверен, что немецкий вскоре отойдет на второй план. Валентин Григорьевич знал, о чем говорил. Он и его супруга — Наталья Ивановна — были филологами. И ведь оказались правы!



В 1971 году, окончив филфак ЧГПИ им. И.Я. Яковлева, Маргарита вернулась в родную Шумерлю и переступила порог школы № 1 как учитель. Позже она признавалась своим домашним, как непросто было начинать: опытные коллеги поглядывали свысока, мол, слишком молода, несерьёзно воспринимали; английский тогда в городе был редкостью — учителей по пальцам пересчитать, посоветоваться не с кем, спросить не у кого. Всё приходилось протаптывать самой: и дорожку к ученикам, и дорожку к языку, которому суждено было стать самым распространённым в мире. Сердце горело, знания были, и педагог вела за собой.



Прошло несколько лет и молодую учительницу уже не просто уважали коллеги и руководство. Её полюбили ученики. Безоговорочно и навсегда. Многие из нас, вдохновлённые её любовью к английскому и к педагогике, пошли по её стопам. Я одна из них. И за это благодарна Маргарите Валентиновне и судьбе, что свела меня именно с ней.



Продолжательницы её дела становились сильными учителями, такими же вдохновенными и уверенными. Наталья Герасимова (Соколова), уже более двадцати лет преподающая английский в школе № 3, вспоминает: «Не знаю, как для других, но для меня она всегда была открытая, общительная, совсем не строгая. В ноябре прошлого года моя дочь готовила научно-исследовательскую работу о Маргарите Валентиновне. И сама Маргарита Валентиновна нам помогала её писать! А когда дочка заняла призовое место — как же моя наставница радовалась! Мы часто перезванивались, переписывались. Наш класс всегда поздравлял её с праздниками, дарил подарки».



Маргарита Валентиновна никогда не сюсюкалась с детьми. Разговаривала на равных — как со взрослыми, как с личностями. С родителями и учениками умела находить общий язык. И всегда стремилась дать не только крепкие знания, но и то, что важнее, — чтобы дети выросли порядочными людьми.



Её младший сын Александр говорит о маме с особой любовью и гордостью: «Отражалась ли профессия дома? Конечно. Мама-педагог — это на всю жизнь. Дома она строгой не была, но требовательность и желание наставлять чувствовались всегда — до самого последнего дня. Учеников своих помнила, кажется, всех до единого. Даже самых первых выпусков, которые чуть младше её самой были. Она постоянно готовилась к урокам, писала планы, программы. Одной из первых в школе вводила инновационные методики. И всегда старалась дать больше, чем предусмотрено программой!»



И дома у неё всё ладилось — так же, как и в школе. Любящий муж, трое детей, семеро внуков. Она была прекрасной хозяйкой: обожала готовить, и вся родня помнит её пироги. Даже когда работала в школе, держала огород, живность разводила. А заготовки — отдельная песня: каждый год банки рядами, и всё щедро раздаривалось родным. В молодости с мужем много путешествовали — исколесили Прибалтику, Украину, Беларусь… Пример во всём. Про таких говорят: классическая семья, где мама — педагог.



Более тридцати лет отдала Маргарита Валентиновна первой школе. Награды, грамоты, благодарности — всё это, конечно, важно. Но важнее другое: для сотен выпускников она стала не просто учителем, а эталоном. Строгости без жестокости, честности без пафоса, профессионализма без скуки. Её уроки помнят. Её голос помнят. Её взгляд — требовательный, но справедливый, — помнят. Маргарита Валентиновна была из той плеяды учителей, которые не вдалбливают знания, а воспитывают. Характер, достоинство, уважение к труду и к себе.



Особенно любили её те, у кого она была классным руководителем. За внешней сдержанностью и строгостью они чувствовали: это вторая мама. И сегодня уже взрослые, состоявшиеся люди вспоминают её с теплотой.



В школе Маргариту Валентиновну помнит и знает каждый учитель даже сейчас, а руководители благодарят за тот фундамент, что она заложила во времена становления школы.

Елена Дроздова, директор школы № 1:

«С глубокой благодарностью и светлой памятью мы вспоминаем Маргариту Валентиновну Хохлову — учителя английского языка, человека высокой культуры, внутренней силы и беззаветной преданности педагогическому делу.



Маргарита Валентиновна принадлежала к тому поколению учителей первой школы, которое по праву можно назвать поколением новаторов, — людей с несгибаемой волей, высоким чувством ответственности, верностью профессии и удивительной способностью идти вперед, несмотря на трудности. Именно такие педагоги закладывали лучшие традиции школы, создавали ее особый дух, формировали ее лицо и во многом определили ту первую школу, которую мы знаем и которой гордимся сегодня.



Маргарита Валентиновна оставила после себя не только знания, но и живую память в сердцах учеников, коллег, выпускников и всех, кому посчастливилось быть рядом с ней. Ее мудрость, стойкость, педагогический талант и человеческое тепло навсегда останутся частью истории нашей школы.



Мы всегда будем благодарны Маргарите Валентиновне за ее труд, за ее верность первой школе, за тот прочный нравственный и профессиональный фундамент, который был создан ее поколением и на котором строится школа сегодня».

Татьяна Тетеревова (Вилкова):

«Наш классный руководитель. Вторая мама. Образец педагога, пример для нас, девчонок. Красивая, молодая, всегда модно и со вкусом одетая. Эрудированная, грамотная — она учила нас не только английскому, но и жизни. Помню, как она приходила к каждому домой, беседовала с родителями. Для нас это было событием. И как я благодарна себе, что в прошлом октябре, на День учителя, позвонила ей. Успела сказать спасибо при жизни».

Марина Гольдштейн:

«Она была человеком неравнодушным, с активной жизненной позицией. Как классный руководитель заботилась не только об учёбе, но и о настроении каждого ученика. Могла тактично поговорить, успокоить, помочь найти верное решение. Молодым учителям она становилась наставником — учила тонкостям профессии. И всех своих помнила: интересовалась, кем стали, как сложилась семейная жизнь».

Сергей Комов:

«Уходит плеяда советских учителей. Учителей-профессионалов. Учителей, любящих детей и показывающих пример уважения, доброты, взаимовыручки, интеллигентности».

Елена Залалдинова:

«Какой сильный педагог! Какой замечательный человек! Не просто учитель английского — учитель жизни».

Вера Паксеева:

«Это действительно учитель от Бога. Профессионалы. Родители. Наставники. Когда сын сдал экзамен в Нижегородском политехникуме на пятёрку, он позвонил мне и с гордостью сказал: «Мама, передай спасибо Маргарите Валентиновне! Это её знания!»»

Ирина Сенаторова:

«Я часто вспоминаю её уроки. Ставлю в пример дочери, как нас учили. Столько лет прошло после школы, а я до сих пор помню произношение слов, перевод текстов. Всё помню».

«Учитель старой закалки» — обычно говорят про таких. А я думаю: не в закалке дело. Дело в личности. В умении не просто делиться знаниями, а отдавать себя, зажигать, менять мир вокруг и верить, что тебе это под силу.



Мне так нравилось в ней это удивительное сочетание требовательного педагога, блестящего профессионала и простой женщины, у которой, как и у наших родителей, огород ждёт своих рук. Мы были на связи практически до конца её дней. «Молодец, Наталья, — говорила она после каждого нашего выпуска новостей на городском ТВ. — Кто где родился, там и пригодился!» Она смотрела все сюжеты о родном городе в интернете. И всегда находила добрые слова, чтобы похвалить меня и нашу команду.



21 марта будет 40 дней как сердце Маргариты Валентиновны перестало биться. Но в стенах первой школы она навсегда останется легендой. В наших же душах она навсегда останется наставником и сильным человеком, который вёл за собой в мир знаний, учил жить и делился светом…

Спасибо Вам, Маргарита Валентиновна, за всё. Мы Вас помним. Мы Вас любим. Мы Вас благодарим.



Н. Морозова, выпускница школы № 1.







