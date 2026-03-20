Началась акция «Белая ромашка»

Ежегодно с 20 марта по 20 апреля в Чувашской Республике проводится акция «Белая ромашка»,

посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

Флюорография на сегодняшний день – это основной метод, позволяющий диагностировать туберкулез легких на ранней стадии заболевания у взрослых при отсутствии каких-либо симптомов. Своевременно выявленный туберкулез, как правило, быстро излечивается. Когда же болезнь запущена, то распознать ее легче, но уже трудно лечить. Кроме того, данное обследование позволяет выявить нетипичные воспаления легких, начальные стадии опухолей и другие легочные заболевания.



В рамках акции 21 и 28 марта, 4, 11 и 18 апреля в Республиканском противотуберкулёзном диспансере (г. Чебоксары) состоятся Дни открытых дверей. Каждый желающий может пройти бесплатное флюорографическое обследование, при необходимости будет проведена консультация врача-фтизиатра.



2 апреля с 8.00 до 16.00 часов будет организована горячая линия по телефону 8(8352) 58-03-86 по раннему выявлению и своевременному лечению туберкулеза.



Минздрав Чувашии.