Медчат для оперативной связи

В национальном мессенджере MAX создан медчат «Чувашия.Здоровье», в который подключены

все медицинские организации республики и которым с марта могут пользоваться жители для связи с ними.

В медчате можно сообщать обо всех проблемах при получении медицинской помощи (нарушение предельных сроков ожидания медпомощи, проблемы записи к врачу, вызова врача на дом, получения льготных лекарств, навязывания платных услуг, нарушение этики и деонтологии, отсутствие маршрутизации пациентов и др.), получать оперативные решения и компетентные ответы от представителей медорганизаций в течение 2-х часов. Но нельзя получить консультацию по лечению и назначению лекарств, по наличию лекарств в аптеках, по работе скорой медицинской помощи, по вопросам экстренной госпитализации и постановке диагноза.



Написать обращение в медчат можно ежедневно с 08:00 до 20:00 с понедельника по субботу.

Такие прямые каналы связи с медорганизациями для населения создаются в рамках федерального проекта «ЗдравКонтроль», который реализуется при поддержке Минздрава России, Росздравнадзора и Генеральной Прокуратуры в соорганизаторстве с Общественной палатой Российской Федерации на средства Фонда президентских грантов. Проект успешно реализуется в 60 субъектах Федерации.



По информации Минздрава Чувашии.