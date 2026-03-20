Для доноров действует система льгот и социальных гарантий

Человеку после каждой донации полагается бесплатное питание. По желанию его можно заменить денежной компенсацией в размере не менее 5 % от прожиточного минимума трудоспособного населения региона. Кроме того, донору предоставляют 2 оплачиваемых дня отдыха с сохранением среднего заработка: день сдачи крови и один дополнительный день.



Отдельная мера поддержки — статус «Почётный донор России». Его присваивают за многократные безвозмездные донации: например, за 40 сдач крови или 60 сдач плазмы либо их комбинированные варианты. Такой статус даёт право на ежегодную денежную выплату, которая индексируется государством. Сейчас она составляет 19497,68 рубля. Эти выплаты не облагаются налогом и перечисляются донорам ежегодно. На сегодня все 4733 донора в Чувашии получили выплаты на общую сумму 92,7 млн рублей.



По информации Минтруда Чувашии.