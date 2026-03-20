Для голосования за объекты благоустройства набирают волонтёров

По всей России идёт набор добровольцев для проведения ежегодного всероссийского голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Голосование пройдет с 21 апреля по 12 июня.

Стать волонтером может любой желающий старше 14 лет. Заявки на вступление в волонтерский корпус принимаются на платформе Добро.рф. Все волонтеры получат верифицированные часы.

В прошлом году в Чувашии свой вклад в общее дело внесли более 1,6 тыс. волонтеров, собрав 77058 голосов – это 54,3 % от общего числа.



По информации Минстроя Чувашии.