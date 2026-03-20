Все инициативные проекты в городах будут воплощены

В 2026 году в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше, Шумерле и Алатыре будут воплощены все 288 инициативных проектов, допущенных к конкурсному отбору по программе «Ниме – народный бюджет». Правительство республики одобрило выделение дополнительных 53,3 млн рублей на реализацию еще 46 проектов. Соответствующее решение принято при рассмотрении первого уточнения республиканского бюджета на текущий год.

Всего в прошлом году на участие в программе было подано 300 заявок, конкурсный отбор прошли 288. Ранее комиссия уже одобрила софинансирование 158 проектов на сумму 200 млн рублей. Позже из резервного фонда Правительства Чувашии было направлено порядка 72,2 млн рублей на выполнение еще 84 проектов. С учетом последних изменений общая сумма софинансирования из республиканского бюджета превысила 325,5 млн рублей. Общая стоимость реализации всех проектов составит порядка 1,17 млрд рублей.



Программа «Ниме – народный бюджет» получила новое развитие по инициативе Главы Чувашии Олега Николаева. Для пяти городов-участников расширены проектные направления, увеличено финансирование и сняты ограничения по количеству проектов.

Дополнительные проекты к реализации в 2026 году в Шумерле:

Ремонт участка дороги по ул. Ватутина от д. 82 до д. 31 (от ул. Дзержинского до ул. Кирова). Устройство щебеночного покрытия по ул. Толстого от ул. Дзержинского, д. 86 до ул. Толстого и ул. Черняховского от СНТ «Здоровье» до СНТ «Мечта». Устройство асфальтового покрытия по ул. Толстого от ул. Дзержинского, д. 86 до ул. Толстого и ул. Черняховского от СНТ «Здоровье» до СНТ «Мечта». Капитальный ремонт неасфальтированного дорожного покрытия по ул. Сурской от д. 44 до д. 61 (от ул. Ломоносова до ул. Пионерской). Ремонт автомобильных дорог по улицам Володарского и Некрасова. Ремонт дороги по ул. Калинина. Ремонт участка дороги по ул. Тимирязева от д. 76 до д. 33 (от ул. Подлесной до ул. Некрасова). Ремонт автомобильной дороги по ул. Некрасова от д. 15 до д. 34 (пересечение ул. МОПРа до ул. Заводской).

Источник: Минстрой Чувашии.