20 Мар

Важный вклад в поддержку наших бойцов

Серебряные добровольцы из села Туваны уже два года плетут маскировочные изделия для участников специальной военной операции. За это время они изготовили 1700 маскировочных накидок, 2000 нашлемников, 36 маскировочных курток и 700 браслетов выживания. С начала текущего года добровольцы успели отправить нашим защитникам 44 маскировочные сети, 44 нашлемника и 29 браслетов выживания.


Все изделия туванцы передают в волонтёрскую организацию «Группа поддержки ребят», которую возглавляет Валентина Долгова, обеспечивающая их доставку адресатам.


Шумерлинский КЦСОН.

