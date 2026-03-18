Житель Шумерли получил приговор за ложное сообщение о взрыве

Шумерлинский районный суд Чувашии вынес приговор 48-летнему местному жителю за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве на железнодорожном вокзале.

Суд установил, что в ноябре 2025 года мужчина из хулиганских побуждений сообщил сотрудникам вокзала о якобы готовящемся взрыве. Его действия привели к нарушению общественного порядка и фактически парализовали работу объекта транспортной инфраструктуры.

Дело рассмотрено по части 2 статьи 207 УК РФ. В суде подтвердили, что сообщение было ложным, а угрозы на самом деле не существовало.

Подобные действия рассматриваются как серьёзное преступление, поскольку они создают угрозу безопасности людей и отвлекают силы экстренных служб.

