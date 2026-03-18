 «Единая Россия» на форуме «Есть результат! » отчиталась перед жителями Чувашии за 5 лет работы

В Чебоксарах обсудили реализацию «Народной программы Единой России»

Делегаты на форум были отобраны из 47 тысяч членов партии «Единая Россия» в Чувашии. В его работе приняли участие Глава Чувашии Олег Николаев, депутат Госдумы Российской Федерации Алла Салаева, Председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, депутаты республиканского парламента, а также координаторы партийных проектов, представители органов власти и муниципальных образований региона, участники СВО, активисты и волонтеры.

Ключевыми целями форума являются подведение итогов 5 лет работы партии и сбор предложений от граждан для следующего этапа «Народной программы Единой России». Ранее на первом этапе с 10 по 13 марта в Чебоксарах самые активные члены партии обсудили результаты программы и ее перспективы в 8 рабочих группах по направлениям: развитие промышленности, экономическое развитие, молодёжь и дети, жильё, развитие территорий, государство для человека, здоровая семья и развитие села. Утром 17 марта единороссы провели три дополнительные рабочие группы, объединенные темой «Партия – это люди». Они были посвящены инициативам от молодежи, первичных отделений партии, а также от участников СВО и членов их семей.

Итогом обсуждений стали идеи жителей республики по каждой из сфер, которые будут направлены в обновленную «Народную программу «Единой России».

В своем выступлении в рамках пленарного заседания Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что «Единая Россия» и органы власти выступают партнёрами, которые слышат наказы жителей в каждом округе, превращают их в конкретные проекты, объекты и меры поддержки. Глава Чувашии поддержал предложение Партии о сборе предложений жителей всех муниципалитетов республики в обновлённую Народную программу для внесения инициатив в региональные документы развития, чтобы каждый житель Чувашии был услышан.

Олег Николаев, Глава Чувашии, отметил: «Политические партии являются особенными организациями, потому что они не только объединяют людей, но еще и могут формировать, направляя своих членов, представительные органы власти. Это собрания депутатов муниципалитетов, Госсовет Чувашской Республики, Госдума, Совет Федерации. В этой связи «Единая Россия» – очень мощная общественная политическая организация, отражающая мнения, чаяния людей. Благодаря взаимодействию с ней можно создавать в республике душу жизни, которая будет выражаться в культурных мероприятиях и проектах, направленных на поддержку здоровья, образования, льготы для нуждающихся…»

«Наш безусловный приоритет – забота о близких защитников Отечества, для которых на федеральном уровне уже принято 159 законов, – напомнила Алла Салаева, депутат Госдумы от партии «Единая Россия». – Важно, чтобы бойцы на передовой знали: их семьи окружены вниманием государства. В новую программу мы предлагаем включить расширение центров поддержки семей и проекты по патриотическому воспитанию. Знание истории подвига строителей Сурского рубежа и трудовой доблести Чебоксар – это фундамент, на котором растёт гордость за Чувашию и великую Россию».

Бурными аплодисментами участники форума встретили бойца СВО, подполковника, депутата Чебоксарского горсобрания Артемия Репкина.

«Хочу от лица участников спецоперации, их семей поблагодарить команду Правительства республики, Главу Олега Алексеевича Николаева, партию «Единая Россия», каждого из вас, – обратился к залу Артемий Репкин. – Вы делаете огромную работу – когда к нам приходит там письмо, оно душу греет. Те же масксеть, бронежилет – они с молитвами сделаны, помогают. Низкий вам поклон от ребят.

Работаем совместно с Ассоциацией участников СВО, комитетом семей воинов Отечества, Социальным фондом и фондом «Защитники Отечества». Все мы единый крепкий кулак».

Сергей Артамонов, Председатель Кабинета Министров Чувашии, член Президиума регионального политсовета «Единой России»:

«Разговор в тысячном зале на региональном форуме «Единой России» в Чувашии именно как отчет о деятельности – на моей памяти провели впервые. И это другая ответственность. Когда отчет о работе коллег-партийцев представлен так открыто и широко – мы можем дойти до каждой цифры, проследить логистику, увидеть эффект. И сейчас, когда Народная программа партии вшита в комплексную программу региона, эффективность будет еще мощнее. Спасибо участникам форума за работу на стратегических площадках, сбор новых пожеланий наших жителей – Правительство возьмет это в работу. Приоритеты – мерам поддержки бойцов СВО, инициативным проектам, социальной защите, молодежи и детям».

Алексей Ладыков, зампредседателя Кабинета Министров Чувашской Республики – полномочный представитель Чувашской Республики при Президенте России:

«В ходе обсуждения на площадке, посвященной работе первичных отделений, прозвучали конкретные предложения: усилить наставничество для секретарей первичек, вовлекать в реальную работу и проекты молодёжь, выстраивать команды территорий вместе с депутатами, запускать единые цифровые инструменты для работы, и главное — выстроить понятную систему публичной отчётности.

Считаю, что такие площадки, как сегодняшняя, дают главное — честную обратную связь от тех, кто ежедневно работает с людьми.

Именно первичные отделения формируют доверие жителей Чувашии к партии «Единая Россия».

Анастасия Федорова, супруга участника СВО:

«Такие мероприятия помогают выявить существующие проблемы, вынести их на обсуждение, что в дальнейшем приведет к принятию необходимых мер. Подобные встречи нужны и важны как для участников СВО, так и для членов семей, они сплачивают нас. Проблемы помогает решать даже просто информация, которой мы делимся друг с другом, ведь не все пока еще знают, например, чем занимаются те или иные общественные организации».

Арина Григорьева, студентка аграрного вуза:

«Я учусь в аграрном вузе на ветеринара. Сегодня на рабочей площадке «Молодежь» форума «Единой России» узнала, какие интересные инициативы предлагает молодое поколение в сфере сельского хозяйства. Например, одна из групп придумала ввести молодежную карту. Также предлагали волонтерскую помощь одиноким бабушкам: выкапывать картошку, сажать растения, ухаживать за домашними животными. А наша команда организует форум «Лучшие на селе» – хотим, чтобы на него приезжала молодежь со всего ПФО».

После пленарного заседания форумная кампания продолжится в округах с участием всех желающих жителей Чувашии.

Отчетная кампания «Единой России» проходит по всей стране. На текущий момент в обновленную Народную программу внесено свыше 10 000 предложений жителей России. Внести свое предложение можно на сайте ЕстьРезультат.РФ.