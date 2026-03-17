На еженедельном совещании в Доме Правительства республики детально рассмотрели формирование заявок на целевое обучение в вузах, которое является ключевым инструментом обеспечения экономики квалифицированными кадрами.

Глава Чувашии Олег Николаев неоднократно акцентировал внимание на важности кадровой политики: «Целевая подготовка и формирование кадрового резерва — это наша зона ответственности. Мы должны обеспечить взаимодействие с работодателями, чтобы в дальнейшем вопросы дефицита специалистов в образовании, промышленности и сельском хозяйстве не возникали. Это будущее экономики нашей республики».

Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова доложила о ходе заявочной кампании на установление квот на 2027—2028 учебный год. Она напомнила, что целевое обучение — это механизм, который позволяет студенту бесплатно получить высшее образование с гарантией последующего трудоустройства, а предприятию — подготовить специалиста «под себя». С 1 марта на цифровой платформе «Работа России» стартовал прием заявок от работодателей. Эта кампания завершится 31 марта, и на сегодняшний день подано всего 23 заявки от 11 работодателей на 52 места.

В числе основных проблем министр выделила низкую активность работодателей: отсутствие у организаций долгосрочного стратегического планирования кадровой потребности на 5–6 лет вперед (обучение студентов, которые поступят в 2027 году, завершится только в 2031 году), а также их слабую информированность о возможностях и преимуществах инструмента целевой подготовки, несмотря на то, что в конце февраля все организации получили соответствующие уведомления в обязательных личных кабинетах, созданных на цифровой платформе.

Алена Елизарова отметила, что специалисты кадровых центров «Работа России» готовы оказать техническую поддержку в формировании заявок на портале «Работа России».

Особую обеспокоенность ситуация вызывает в сфере образования. Как доложил министр образования Чувашии Дмитрий Захаров, ряд муниципалитетов фактически самоустранился от работы. Если до февраля текущего года на цифровом портале «Работа в России» было размещено 277 заявок по отрасли образования, то после корректировки их число сократилось до 114. Некоторые округа и вовсе отказались от своих заявок. Министр подчеркнул, что к 2031 году в каждом муниципалитете должен быть чёткий кадровый прогноз, определяющий реальную потребность в учителях и воспитателях, чтобы уже через несколько лет школы не столкнулись с нехваткой учителей-предметников.

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Сергей Артамонов охарактеризовал сложившуюся ситуацию как результат халатного отношения.

Премьер-министр поручил министру образования Дмитрию Захарову в ближайшее время организовать обучающий семинар для ответственных за целевое обучение заместителей глав муниципалитетов по вопросу активизации заявочной кампании.



