Жители Чувашии с нарушением слуха смогут пользоваться голосовой связью

Компания МТС запустила сервис «Секретарь для глухих и слабослышащих», который позволяет людям с нарушениями слуха пользоваться голосовой связью без посторонней помощи.

Новый сервис работает прямо в мобильной сети. Чтобы воспользоваться сервисом, абонентам достаточно подключить его в мобильном приложении оператора и активировать функцию «Звонок в чат» в настройках.

Когда на телефон абонента поступает звонок, голосовой секретарь предупреждает звонящего о том, что вызываемый абонент – слабослышащий. Пользователь сервиса может отклонить звонок и сразу же получить уведомление от мобильного приложения с предложением перейти в диалоговый чат.

Дальнейшее общение берет на себя голосовой помощник: искусственный интеллект в режиме реального времени преобразует речь звонящего в текст, который появляется на экране смартфона, а ответы слабослышащего пользователя, набранные в чате, мгновенно озвучиваются собеседнику синтезированным голосом. При этом для ответов можно использовать и заранее заготовленные шаблонные фразы.

