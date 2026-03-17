В Чувашии работает горячая линия по защите прав потребителей

До 20 марта в Чувашии будет работать тематическая горячая линия, приуроченная ко Всемирному дню прав потребителей, который ежегодно проводится 15 апреля. В 2026 году девизом дня стал «Безопасные товары, уверенные потребители».

Важно знать свои основные права как потребителя, независимо от того, покупаете ли вы товары и услуги в магазинах или в интернете.

Получить консультации специалистов можно по телефонам

— Управления Роспотребнадзора по Чувашии: 58-51-66, 58-25-95,

— Центра гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике : 56-46-66, 56-29-01.

Звонки от жителей республики принимаются по будням с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00.

территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике:

— в Батыревском районе: (83532) 5-03-45;

— в г. Канаш: (83533) 2-24-49;

— в г. Цивильск: (83545) 2-13-30;

— в г. Шумерля: (83536) 2-29-15;

— в г. Новочебоксарск: (8352) 78-44-19.

Консультирование граждан также будет осуществляться специалистами Роспотребнадзора по телефону Единого консультационного центра: 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный, в круглосуточном режиме, без выходных дней ).

Также каждый потребитель может ознакомиться с информацией о результатах проверок соответствия товаров, работ, услуг, а также с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере защиты прав потребителей на сайте Роспотребнадзора.

Минцифры Чувашии.