Подготовиться к пенсии важно заранее

Региональное отделение Соцфонда ведет работу с гражданами по предварительной подготовке к будущей пенсии. Обратиться за данной услугой жители республики могут через работодателя

или лично в клиентскую службу.

Заблаговременная подготовка к пенсии заключается в обеспечении полноты учета приобретенных пенсионных прав на индивидуальном лицевом счете. Это даёт гражданам возможность и запас времени до наступления пенсии собрать и предоставить в Соцфонд недостающие документы, подтверждающие трудовой стаж или иные социально значимые периоды.



При обращении в клиентскую службу, помимо паспорта, необходимо предъявить недостающие документы о стаже, обучении, рождении детей, другие документы, влияющие на пенсионные права. Пенсия будет назначена с даты обращения, но не ранее даты возникновения права на неё. Важно отметить, что подача документов для предварительной оценки пенсионных прав не считается обращением за установлением пенсии.



Работа с будущими пенсионерами начинается заранее – за год-два до наступления пенсионного возраста или даже раньше, если человек обращается за предпенсионными льготами. Специалисты фонда актуализируют лицевые счета, собирают и проверяют информацию, которая напрямую влияет на размер будущей пенсии.



Благодаря предварительной подготовке все больше граждан старшего поколения могут получить пенсию с минимальным пакетом документов или без личного обращения в Социальный фонд. Указанная выплата с согласия гражданина может также назначаться автоматически.



Отделение СФР по Чувашии.