Межевание земельных участков стало обязательным условием для любых сделок с недвижимостью: невозможно продать, подарить или обменять участок без точных границ

в Едином государственном реестре недвижимости. Поэтому очень часто у людей возникает вопрос:

кто может проводить межевание земельного участка?

Межевание земельного участка, то есть кадастровые работы, может проводить кадастровый инженер. По результатам межевания оформляется межевой план — документ с графическим и текстовым описанием границ участка, его площади и координат поворотных точек. Межевой план — основание для внесения сведений о границах земельного участка в Единый государственный реестр недвижимости.



Как правило, межевание состоит из трёх этапов: определение границ, конфигурации и площади участка с помощью спутникового и геодезического оборудования; согласование границ с соседями смежных участков (инженер составляет акт, который подписывают правообладатели); юридическое оформление (инженер составляет межевой план, к нему прикладывают акт согласования границ, который затем необходимо подать в Росреестр).



Для выполнения межевых работ нужно заключить договор подряда на выполнение кадастровых работ с кадастровым инженером или организацией, в которой он является работником. Договор подряда на выполнение кадастровых работ может содержать условие об обязанности кадастрового инженера представлять без доверенности документы, подготовленные в результате выполнения кадастровых работ, в орган регистрации прав. Как отмечает исполнительный директор саморегулируемой организации «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» Вадим Савельев, такая форма взаимодействия между заказчиком и кадастровым инженером имеет множество преимуществ: «Кадастровые инженеры электронно направляют заявление непосредственно в Росреестр, получают готовые документы и передают их заказчикам. На случай возможного приостановления государственного кадастрового учета или регистрации прав между Росреестром Чувашии и нашими кадастровыми инженерами организована эффективная система взаимодействия. Благодаря этому кадастровые инженеры могут исправить все допущенные ошибки и в кратчайшие сроки отправить доработанную документацию в регистрирующий орган еще до вынесения решения о приостановлении».



На данный момент в Чувашии трудятся более 270 кадастровых инженеров. С результатами их работы можно ознакомиться в рейтинге кадастровых инженеров Чувашии на сайте Росреестра. Изучить информацию о кадастровых инженерах можно и в Общероссийском реестре кадастровых инженеров.



Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.