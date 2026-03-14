Участки для многодетных семей обеспечат водоснабжением

Правительство Чувашии на очередном заседании одобрило законопроект о первом уточнении республиканского бюджета на 2026 год. Документ предусматривает выделение дополнительных 256,6 млн рублей на строительство сетей водоснабжения и водоотведения для земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для строительства жилья в пяти муниципалитетах.



Согласно поправкам, объем финансирования на эти цели в текущем году увеличится до 277,4 млн рублей. В 2027 году на развитие инфраструктуры планируется направить еще 189 млн рублей. В результате коммунальная инфраструктура будет улучшена для более чем 400 многодетных семей республики, что ускорит строительство их собственных домов.



Водоснабжение и водоотведение получат в том числе участки в деревне Шумерле (85 семей).



Источник: Минстрой Чувашии.