О выплате единого пособия многодетным семьям с превышением дохода

Отделение Соцфонда России по Чувашии пересмотрит отказные решения по многодетным семьям, которым не продлили выплаты единого пособия в 2026 году ввиду незначительного, до 10 %, превышения дохода.



Это стало возможным после подписания Президентом России Владимиром Путиным закона, который позволяет получать поддержку от государства малообеспеченным семьям

с 3 и более детьми при небольшом превышении

прожиточного минимума.

Такое право будет распространяться на многодетные семьи, которые повторно обращаются за назначением единого пособия в последнем месяце периода либо в течение трех месяцев после окончания предыдущего периода его выплаты. Автоматическое назначение будет произведено тем многодетным семьям, кто подал заявление на продление выплаты с 1 января 2026 года и получил отказ. Воспользоваться такой возможностью можно только один раз в течение всего периода реализации права на единое пособие.



После вступления в силу нового положения пересмотру подлежат заявки на продление единого пособия порядка 50 семей с 3 и более детьми с превышением дохода до 10 %. В дальнейшем они получат право на выплату единого пособия в размере 50 % регионального прожиточного минимума для детей.



Жителям республики не потребуется оформлять заявку заново. Уведомление о новом решении поступит в личный кабинет на портале госуслуг.



Отделение СФР по Чувашии.