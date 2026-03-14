Дни открытых дверей – эффективная практика

На повышение доступности медицинской помощи направлен в том числе и партийный проект «Единой России» «Здоровое будущее». Одним из способов достижения этой цели служат Дни открытых дверей в учреждениях здравоохранения Чувашии.

Одной из первых к этой работе присоединилась Республиканская клиническая офтальмологическая больница, где систематически проходят мероприятия по бесплатному консультированию разных групп населения.



По поручению Главы Чувашии Олега Николаева с 2023 года в больнице проводятся Дни открытых дверей для участников СВО и членов их семей. Всего с начала этого проекта офтальмологами осмотрено 195 участников СВО и 578 членов их семей. Прооперированы 36 участников СВО и 72 члена их семей.



Работа в этом направлении продолжается. Ближайший День открытых дверей для участников СВО и членов их семей пройдет 18 марта. Записаться на прием можно по телефону регистратуры (8352) 51-36-54, а также через социальных координаторов Чувашского филиала фонда «Защитники Отечества».



По информации Минздрава Чувашии.