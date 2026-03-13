Финансирование ключевых сфер существенно увеличено

11 марта Кабинет Министров Чувашии одобрил проект изменений в республиканский бюджет на 2026 год.

Как подчеркнул Глава республики Олег Николаев, бюджет 2026 года выходит на исторические показатели. Расходы возрастают до 137,5 млрд рублей, доходная часть увеличивается на 10,7 млрд рублей. 23,2 млрд направляются на мероприятия и обновление инфраструктуры по национальным проектам, более 870 млн рублей — на переселение граждан из аварийного жилья, на 270 млн рублей больше станет финансирование ремонта тротуаров в городах. Рекордную поддержку получат лесничества республики. В этом году поддержку получат более 1800 инициативных проектов на общую сумму свыше 5 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем в 2025 году.



В социальной политике акцент сделан на адресную помощь. По инициативе Главы республики вводится ежегодная денежная выплата ко Дню Победы для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, узников концлагерей, тружеников тыла и «детей войны» — на эти цели предусмотрено 120,4 млн рублей. В общей сложности на социальную поддержку граждан в этом году выделяется 32,8 млрд, а с учетом средств Социального фонда России сумма достигнет 46,3 млрд.



Масштабные вложения коснутся здравоохранения: финансирование отрасли с учетом средств территориального фонда ОМС превысит 36 млрд рублей. Дополнительные 2,4 млрд направят на оснащение больниц современным оборудованием, капитальный ремонт медучреждений и развитие высокотехнологичной помощи.



Приоритетом остается образование: на эту сферу дополнительно закладывается свыше 6 млрд, что позволит довести расходы отрасли до 40,3 млрд рублей. Средства пойдут на капитальный ремонт учебных заведений, модернизацию лагерей, строительство детских садов, а также на создание молодежных центров.



Важной частью обновленного финансового документа стало повышение зарплаты работников бюджетной сферы. По сравнению с прошлым годом фонд оплаты труда бюджетников увеличится на 9,2 %, превысив 45 млрд рублей.



Рекордные вливания предусмотрены в сферу ЖКХ: финансирование отрасли вырастет до 8,1 млрд. Основная часть средств пойдет на строительство коммунальной инфраструктуры, модернизацию очистных сооружений, систем водоснабжения.



Значительная поддержка направляется муниципалитетам — объём финансовой помощи увеличен на 6,4 млрд рублей, до 40,2 млрд рублей. Эти ресурсы пойдут на развитие сельских территорий, жильё для многодетных семей и решение иных вопросов местного значения.



При этом регион сохраняет финансовую устойчивость: государственный долг планомерно снижается и по итогам года составит 13,2 млрд. Это 16,8 % к собственным доходам – показатель, который подтверждает, что республика способна исполнять все обязательства без риска для экономики.



Масштабный рост бюджета стал результатом эффективного взаимодействия правительства региона с федеральным центром, реализации «Народной программы» партии «Единая Россия» и значительного вклада предприятий республики. Приоритеты остаются неизменными: выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка участников СВО и их семей, на что дополнительно предусматривается 9,9 млрд рублей.



