Уроки чтецкого мастерства

В школе № 1 в рамках федерального проекта «Чтецкие программы» Российского общества «Знание» и Минпросвещения России прошла встреча с лектором «Знания», актером Максимом Лагашкиным. Открытый диалог с лектором стал наградой для учащихся школы, чей литературный клуб вошел в топ-30 ежемесячного рейтинга проекта.

Максим Лагашкин рассказал о поиске своего пути и умении идти к мечте, несмотря на чужие советы и сомнения. На примере актёрской профессии разобрал, что настоящий успех строится не на внешней игре, а на глубоком понимании себя и других, на умении оставаться человеком, а не звездой. «Знаете, я так устроен: если берусь за что-то, я иду до конца. Не могу играть просто так, без цели. Потому что когда ты читаешь просто ради процесса, без понимания, ради чего всё это, ты не чувствуешь персонажа. Артист же не играет персонаж — артист становится этим человеком.

Когда читаешь, важно представлять каждого. Посмотреть описание: как выглядит герой, какой у него характер. Литература — это удивительное дело. Каждый представляет своего литературного героя по-разному. Вот Гамлет… Его же можно сыграть тысячей способов. Это бесконечный простор для понимания человека», — поделился актер. По его мнению, некоторые книги обладают особой магией: они легко читаются, увлекая потоком слов и образов. Даже если не всегда до конца улавливаешь сюжетные хитросплетения, сам процесс чтения приносит ни с чем не сравнимое удовольствие. Такое чтение он сравнил с медитацией.



Кроме того, Максим Лагашкин поделился со школьниками приемами запоминания больших текстов: «Текст по-настоящему начинает жить, когда ты работаешь с партнёрами, на действиях. Он запоминается на действии. Когда сцена рождается на площадке, когда ты понимаешь, сколько кадров на сцену: общий, средний, крупный. А внутри каждого кадра — дубли. Что касается стихов — нет какого-то секрета. Ты представляешь персонажа, запоминаешь рифму, ритм, ассоциации. Но это такие незримые вещи. Если стихотворение написано с хорошим ритмом и рифмой — ты его запоминаешь легко, как Пушкина. А есть сложные стихи — их учить тяжело. Для меня как для артиста текст — это самое простое задание. Всё остальное — создать жизнь в кадре». По словам артиста, сегодня пишется много хороших сценариев, где слог у авторов живой, герои настоящие — всё выверено до запятых, и хочется сыграть именно так, как написано, слово в слово, в той же последовательности, потому что именно так этот текст работает.



По информации школы № 1.