Сдача оружия поощряется

Отделение ЛРР Управления Росгвардии совместно с МО МВД России «Шумерлинский» проводит мероприятия по добровольной сдаче населением незарегистрированных предметов вооружения, взрывчатых веществ и боеприпасов на возмездной основе. На территории Шумерлинского муниципального округа установлены следующие размеры вознаграждения:

Охотничье огнестрельное гладкоствольное ружье 1 ед. — 7000 руб.

Обрез огнестрельного гладкоствольного оружия 1 ед. — 7000 руб.

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом калибра более 5,6 мм 1 ед. — 8000 руб.

Пистолет (револьвер) калибра более 5,6 мм 1 ед. — 8000 руб.

Газовое оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения 1 ед. — 4000 руб.

Малокалиберное оружие 1 ед. — 7000 руб.

Самодельное стреляющее устройство 1 ед. — 5000 руб.

Граната, мина, снаряд 1 штука — 3000 руб.

Патрон ружейный 1 штука — 30 руб.

Патрон для нарезного оружия 1 штука — 50 руб.

Патрон малокалиберный 1 штука — 40 руб.

Взрывчатые вещества (тротил, аммонит и др.) 100 граммов — 3000 руб.

Порох 100 граммов — 150 руб.

Средства взрывания (детонаторы, огнепроводный шнур и т.д. ) 1 шт./1 метр — 3000 руб.

В соответствии с примечанием ст. 222 УК РФ лицо, добровольно сдавшее предметы вооружения, взрывчатые вещества и боеприпасы, освобождается от уголовной ответственности.



С заявлением можно обращаться лично или по телефонам: 8(83536) 3-27-20 — дежурная часть, 8(83536) 2-26-47 — единая дежурно-диспетчерская служба.



МО МВД России «Шумерлинский».