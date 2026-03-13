15 марта в нашей стране отмечается День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. В этот день поздравления принимают сотрудники водоканалов, теплосетей, предприятий электроснабжения, газовых служб, работники управляющих компаний, дорожные рабочие, дворники и уборщики, работники домов быта, ателье, мастерских и салонов — все, кто делает нашу жизнь проще, удобнее и комфортнее.

При подготовке материала к празднику в очередной раз убедились, что поймать работников коммунальных служб крайне сложно. Они всегда в неотложных делах — на расчистке дорог, на уборке снега и наледи, а то и вовсе задействованы в устранении аварии. В этот раз газета пообщалась с работниками Шумерлинского предприятия тепловодоснабжения и водоотведения, занимающимися ликвидацией аварии на сети горячего водоснабжения возле дома № 4, к. 2 по ул. Интернациональной, буквально на несколько минут оторвав их от дела.



«Авария произошла вчера ночью (с 10 на 11 марта), мы приступили к ее ликвидации в 6.30 утра. На данный момент жители не получают горячую воду, но ближе к обеду авария будет устранена», — обнадежил мастер участка № 2 МУП «ШПТиВ» Алексей Саёров, выехавший туда со своей бригадой. В бригаде Алексея всего 7 человек, двое из них — Георгий Шуркин и Владимир Блохин — в этом году представлены к награждению различными грамотами.



Георгий Иванович Шуркин работает в ШПТиВ слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования. В зону его обслуживания, как и его коллег, входят котельные №№ 2, 7, 8 и 10.

Как рассказал Георгий Иванович, изначально он выучился в Сызрани на токаря, проработав долгие годы по этой профессии, переучился на более востребованную специальность слесаря по газовому обслуживанию в учебном центре ОАО «Чувашсетьгаз» и по сей день трудится по этой специальности.



В этом году Георгий Иванович представлен к награждению Почетной грамотой Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа. Он удостаивался награды и в прошлом году, но на вручение не попал, так как занимался ликвидацией аварии.



Владимир Александрович Блохин работает на предприятии слесарем-электриком по ремонту электрооборудования, пришел сюда уже будучи на пенсии. Профессии электрика В.А. Блохин обучился в период службы в армии, долгие годы работал на Водоканале.



За время работы в ШПТиВ Владимир Александрович проявил себя опытным электриком высокой квалификации. Он относится к работе с большой ответственностью. И хотя люди чаще всего воспринимают труд коммунальщиков как должное, бывает, что выходят поблагодарить за выполненное дело. А это, конечно же, очень приятно.



Юрисконсультом Шумерлинского предприятия тепловодоснабжения и водоотведения работает Анна Вячеславовна Гуничева. Она окончила юридический факультет филиала Российского государственного социального университета в Чебоксарах. Изначально рассматривала уголовное право, но судьба привела ее в отрасль жилищно-коммунального хозяйства. После окончания учебы Анна устроилась в МУП «Теплоэнерго» помощником юрисконсульта, работала по закупкам, параллельно выполняла функции по взысканию дебиторской задолженности. После ликвидации «Теплоэнерго» была переведена в ШПТиВ на должность юрисконсульта, где работает уже 7 лет. Первостепенной ее задачей является взыскание дебиторской задолженности с юридических и физических лиц, сопровождение юридической деятельности предприятия и консультирование по правовым вопросам. В честь профессионального праздника Анна представлена к награждению Почетной грамотой Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

Татьяна Александрова.

На фото: слева направо: Г. Шуркин, А. Саеров, В. Блохин