В отделение социальной реабилитации инвалидов Шумерлинского КЦСОН, созданное по нацпроекту «Семья», обратился действующий участник СВО, имеющий множественное оскольчатое ранение руки.

Для оказания реабилитационных услуг специалисты выбрали стол механотерапии, который оснащен различными тренажерами для восстановления и развития силы мышц верхних конечностей и коррекции движения верхних конечностей от плечевого до пястно-фаланговых суставов.



«Мы надеемся, что сможем помочь молодому человеку в восстановлении функции верхних конечностей. Регулярные занятия, а самое главное, желание нашего подопечного смогут помочь в достижении поставленных целей», — поделилась заведующая отделением социальной реабилитации Валентина Карчикова.



Шумерлинский КЦСОН.