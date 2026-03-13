Лыжники вышли на дистанции

На паланской лыжной трассе 7 марта прошли захватывающие соревнования по лыжным гонкам «Шумерлинский полумарафон», ставшие заключительным 7-м этапом Кубка Шумерлинского муниципального округа. Эти соревнования были посвящены памяти мастера спорта России по лыжным гонкам Андрияну Концову.

Спортсмены из Вурнарского, Красночетайского и Ядринского округов собрались, чтобы продемонстрировать свои навыки и дух соперничества. Торжественная церемония открытия собрала почетных гостей, среди которых были депутат Госсовета Чувашии Владимир Мурайкин, председатель республиканской Федерации каноэ Александр Кочкин и заведующий сектором ФКиС Шумерлинского округа Андрей Железин. Они поздравили участников и пожелали им удачи на дистанциях.



Спортсменам предстояло преодолеть дистанции от 3 до 25 км в зависимости от возрастной группы. В каждой возрастной группе были определены победители: 2014 г. р. и младше – Тимофей Мурайкин и Ксения Белова (1 место), Матвей Белов и Ася Ржанова (2 место), Кирилл Макаров и Фарида Файзулова (3 место); 2012—2013 гг. р. — Кирилл Петров и Кристина Александрова (1 место), Максим Удиванов (2 место) и Кирилл Васильев (3 место); 2010—2011 гг. р. — Артем Хромов и Ксения Лескина (1 место), Никита Александров и Ксения Кирюшина (2 место), Илья Павлов и Анна Чангайкина (3 место); среди девушек 2009—2007 гг. р. лучший результат показала Анастасия Данилова, среди мужчин 19-29 лет — Евгений Ушков. В группах участников 40-49 лет призерами стали Петр Кириллов и Инна Максимова (1 место), Алексей Бычков (2 место), Николай Иванов и Сергей Кортунов (3 место). В группах 50-59 лет быстрее всего свои дистанции преодолели Александр Кочкин и Надежда Пояндаева, на 2 месте Николай Чангайкин, на 3 месте Сергей Вушняков. У лыжников в возрасте 60-69 лет в тройку лидеров вошли Николай Судаков и Лидия Кочеткова (1 место), Алексей Лескин-старший (2 место) и Юрий Павлов (3 место). Самым старшим участником «Шумерлинского полумарафона» стал 74-летний Владимир Веняминов, который пробежал дистанцию 3 км за впечатляющие 25 минут, заняв первое место в своей возрастной группе.



Все призеры были награждены медалями, грамотами и денежными призами, а после соревнований спортсмены насладились горячим супом, получив заряд бодрости и вдохновения для новых побед!

