В Госдуму внесен законопроект о продлении «гаражной амнистии»

«Гаражная амнистия» позволяет бесплатно оформить в собственность гараж и землю под ним. Действует она с 1 сентября 2021 года и пока до 1 сентября 2026.

Чтобы оформить недвижимость по «гаражной амнистии», проверьте следующее: во-первых, гараж должен соответствовать критериям «гаражной амнистии» (капитальное строение, имеет фундамент и прочную связь с землей, построен до 30 декабря 2004 года и не признан самовольной постройкой) и земельный участок находится в государственной или муниципальной собственности; во-вторых, необходимы документы, которые могут подтвердить права на гараж и участок (решение организации (например, работодателя) о выделении земли под гараж, справка о выплате паевого взноса в гаражный кооператив, решение общего собрания кооператива о предоставлении гаража, старый технический паспорт на объект или документы, подтверждающие оплату коммунальных услуг). Если таких документов нет, можно использовать договор о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения, заключенный до 30 декабря 2004 года, или документ о проведении государственного технического учета или технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года, где владелец гаража указан как правообладатель или как заказчик документа. В-третьих, необходима схема расположения участка на кадастровом плане территории, если земельный участок не стоит на кадастровом учете. Этот документ может изготовить кадастровый инженер.



Если у вас есть нужные документы, то нужно подать в МФЦ заявление о предварительном согласовании предоставления участка в уполномоченный орган (в орган местного самоуправления — если участок в муниципальной собственности, в территориальное управление Росимущества — если участок в федеральной собственности). К заявлению прилагаются собранные документы и схема расположения участка. Уполномоченный орган рассматривает заявление в течение 30 дней. После получения предварительного согласования необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана участка и технического плана гаража. Затем направьте заявление о предоставлении земельного участка и все необходимые документы в уполномоченный орган.



Важно: если участок под гаражом ограничен в обороте, то он может быть предоставлен только в аренду.



После выполнения этих пунктов можно обращаться за постановкой на кадастровый учет и регистрацией прав. Обратитесь в МФЦ — нужно будет заполнить заявление, приложить межевой и технический планы, оплатить госпошлину. Документы направят в Росреестр для последующего внесения необходимой информации в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Обратиться в Росреестр может и администрация муниципального округа. После завершения регистрационной процедуры нужно получить выписки из ЕГРН, удостоверяющие имущественные права на гараж и земельный участок.



Важно: закон не позволит легализовать самовольные постройки. Если гараж был возведен стихийно, без каких-либо законных оснований, то оформить его по амнистии не получится. Напротив, такие объекты могут быть снесены или изъяты, если владелец не докажет обратное.



Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.