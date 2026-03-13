Всё о мойве

Граждане СССР называли ее самой «народной» рыбой, потому что она была доступной каждой семье и простой в приготовлении. Но и сегодня эта морская рыбка из семейства корюшек занимает свою нишу в меню россиян.

Мойва интересна тем, что ее калорийность зависит от сезона вылова: в нагульной мойве (перед нерестом) содержится более 150 ккал, в посленерестовой всего около 100.



При выборе мороженой мойвы обращайте внимание на кожу. Она должна быть серебристо-серая, чистая, без сильных механических повреждений. У солёной рыбы должна быть чистая поверхность. Допустимы пряности и слегка лопнувшее брюшко (без обнажения внутренностей). Консистенция — мягкая, нежная, сочная. Копчёная рыба имеет чистую сухую поверхность без повреждений, цвет от светло- до тёмно-золотистого, мясо сочное, плотное.



Готовят рыбку целиком: внутренности легко удаляются после обработки. Некоторые едят рыбу полностью. Наиболее полезна приготовленная на пару, но популярна в жареном и копчёном виде.

Белок мойвы — одна из самых полезных форм белка для человека. Лизин участвует в формировании кровяных клеток и ферментов, помогает вырабатывать антитела и коллаген (важен для кожи и суставов), метионин способствует секреции инсулина (полезно при диабете и ожирении).



В порции 150 г — почти недельная норма йода. Йод участвует в выработке тироксина (гормона щитовидной железы), который регулирует водно-солевой, жировой, углеводный и белковый обмен, теплообмен, рост и деление клеток, а также работу печени и сердечно-сосудистой системы.

Мойва богата фосфором, магнием, кальцием — полезна при остеопорозе, артрите, кариесе.

Регулярное потребление рыбы (3-4 порции в неделю) снижает риск старческого слабоумия и дегенеративных заболеваний.



Фтор и тиамин, содержащиеся в мойве, поддерживают костную систему (особенно важно для женщин в климактерический период). Улучшают состояние ногтей, кожи, волос.



Фосфор полезен для мужчин, он активизирует выработку половых гормонов, улучшает либидо и работу мочеполовой системы, является профилактикой простатита и аденомы простаты. Антиоксиданты замедляют старение клеток, повышают энергию и активность. Полиненасыщенные жирные кислоты снижают риск инфарктов и инсультов у пожилых мужчин.



Мойва противопоказана при индивидуальной непереносимости рыбы и морепродуктов.

Так как в процессе копчения могут образовываться вещества, способные (при определённых условиях) спровоцировать развитие злокачественных опухолей, то копченую рыбу нужно употреблять в меру.

По информации Роскачества.