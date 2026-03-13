А зима была большая…

В этом году снегопады побили все рекорды. Январь и февраль стали самыми снежными месяцами за всю историю метеонаблюдений, начатую в 1932 году. По данным регионального Гидрометцентра, к 20-м числам февраля объём выпавших осадков достиг 220 процентов от климатической нормы.



На борьбу со снежными завалами были брошены вся техника и человеческие ресурсы. Не всегда коммунальщикам и управляющим компаниям удавалось вовремя и качественно справляться с нагрянувшей снежной стихией. Но всё же их старания в решении проблемы, хоть не везде и не сразу, были заметны. Чего нельзя утверждать о территории городского парка.

В течение всей зимы читатели регулярно обращались в редакцию с вопросом, почему заваленные снегом дорожки в городском парке совсем не чистятся? Всю зиму прогуляться по парку просто невозможно: вместо прочищенных дорожек — узкие тропы, протоптанные посетителями. Если по центральной аллее еще можно худо-бедно пройтись вдвоем, тесно прижавшись друг к другу, то после танцплощадки начинается настоящий квест под названием «Уступи дорогу навстречу идущему».



Так называемая тропа здоровья благодаря упорству пешеходов первую половину зимы снегопаду еще сопротивлялась, но с начала февраля окончательно утопла в сугробах, оставаясь таковой по сегодняшний день.



Из парка напрочь исчезли гуляющие с колясками молодые мамы, пожилые пары, люди с ограниченными возможностями здоровья.



«Мы с внуками ходим через парк каждый день, — поделилась впечатлениями с нашей газетой Елена Викторовна М. – Но вместо приятной прогулки всю зиму боремся с сугробами, сами себе прокладывая путь. Совсем скоро эта масса снега начнет таять и прямиком потечет на проезжую часть и к жилому сектору. Стоит ли говорить, что половину весны в парк будет не ступить ногой?»

К слову, мокрые ноги – проблема весной важная, но не главная. Последствия могут быть куда серьёзнее: талая вода подтопит прилегающие улицы, центральную площадь в том числе, что может привести к нарушению транспортного сообщения. Будут затоплены подвалы частного сектора и многоэтажек. В самом парке водяной поток грозит размывом газонов, затоплением дорожек и тропинок, повреждением корневой системы деревьев и кустарников — как зеленых старожилов парка, так и редких обитателей дендрария.



Так кто же здесь отвечает за расчистку и вывоз снега? Администрация парка, коммунальные службы города?



За ответами на назревшие вопросы мы обратились к директору городского парка культуры и отдыха Любови Григорьевне Дмитриевой, которая уверила нас, что в течение всей снежной зимы территория парка несколько раз расчищалась. Но в этом году объем снежного покрова превзошел все ожидания! «Если по центральной аллее парка до танцплощадки снегоуборочная машина проходила, то по периметру территории такой возможности нет: там тяжелая техника просто не проедет, — сказала директор. — К тому же по всей тропе здоровья расположены ливневки. Работы в непосредственной близости от них чреваты непредсказуемыми последствиями».



Обратились мы за комментарием и к директору ООО «Благоустройство» Владимиру Михайловичу Афошину. «Увы, спецтехники не хватает, — констатировал руководитель коммунальной службы. — Во время снегопадов наши снегоуборочные машины в первую очередь были задействованы на очистке дорог, тротуаров у социальных объектов — школ, детских садов, больниц, остановок общественного транспорта. В городском парке наша техника интенсивно работала в декабре и перед масленичными гуляниями. Работали на договорных началах, без контракта. Регулярно задействовать здесь технику и рабочих в такую снежную зиму у нас физически не было возможности».



Да, зима была большая, и весна, судя по всему, не обещает быть тихой. Вместе с теплом она принесет и немало испытаний. Так что, собираясь на прогулку по весеннему парку, обязательно надевайте резиновые сапоги.

Ольга Дмитриева.