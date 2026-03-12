Пожаловаться на коллекторов теперь можно на «Госуслугах»

Сервисом могут воспользоваться как граждане России, так и иностранцы. Об этом рассказали в Минцифры.

Пожаловаться может должник, родитель, опекун или попечитель несовершеннолетнего или недееспособного должника, представитель должника по доверенности и любой человек, которому коллекторы звонят по ошибке или который согласился общаться с кредитором знакомого или родственника.

Нарушением считается разглашение сведений о долге третьим лицам, угрозы, ругань, оскорбления, оказание психологического давления, звонки и сообщения в недопустимое время — с 22:00 до 08:00 в рабочие дни и с 20:00 до 09:00 в выходные — и частые звонки и сообщения.

При этом заявление нужно подписать электронной подписью, представив имеющиеся доказательства. ФССП рассмотрит его в течение 30 календарных дней.

Источник: rg.ru.