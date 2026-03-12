В Шумерлинском  суде подвели итоги работы за год

28 февраля в здании Шумерлинского районного суда в режиме видеоконференцсвязи состоялось совещание по итогам работы суда за 2025 год. В совещании приняли участие судьи Верховного Суда Чувашской Республики, судьи Шумерлинского районного суда и мировые судьи г. Шумерли, Шумерлинского и Порецкого районов.

Выступая с докладом, председатель Шумерлинского районного суда А.В. Никитин отметил, что в 2025 году наблюдалось снижение количества рассмотренных уголовных дел по сравнению с предыдущим годом. Из общего количества рассмотренных дел большую часть составили преступления против собственности граждан, нарушение правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также дела, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. При этом количество преступлений, связанных с нарушение правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возросло, по уголовным делам было конфисковано 10 транспортных средств (в 2024 – 6 транспортных средств) с обращением их в собственность государства.

Согласно данным статистического отчета за 12 месяцев 2025 года, судьями Шумерлинского районного суда окончено 131 уголовное дело (за 2024 год — 172 дела). 33 лица осуждены к реальному лишению свободы (за 2024 год — 47 лиц), 33 лица — к условному осуждению (за 2024 год — 26 лиц), 29 лиц — к обязательным работам (за 2024 год — 24 лица), 12 лиц — к исправительным работам (за 2024 год — 18 лиц). Остальные лица были осуждены к другим видам наказания. В отношении 7 лиц дела были прекращены. При этом важное значение придавалось своевременному разбирательству дел в отношении лиц, содержащихся под стражей.

В порядке гражданского и административного судопроизводства в 2025 году было рассмотрено 732 дела, что более чем на 300 дел меньше по сравнению с 2024 годом. В 2025 году произошел рост дел, связанных с кредитными договорами, и дел, возникающих из семейных правоотношений. Также судьями Шумерлинского районного суда в 2025 году было рассмотрено 103 дела об административных правонарушениях. Основными категориями дел об административных правонарушениях продолжают оставаться мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ) – 43 дела (за 2024 год — 114 дел), неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ст.19.3 КоАП РФ) — 21 дело (за 2024 год – 27 дел). Большинство судебных дел рассматривается судьями в установленные сроки.

Суд неуклонно ведет работу по расширению доступа граждан и юридических лиц к правосудию. Об этом свидетельствует существенное увеличение количества судебных дел, рассмотренных в судебном заседании с использованием видеоконференцсвязи. Шумерлинский районный суд продолжает внедрять современные цифровые технологии и инструменты, такие, как извещение и уведомление о рассмотрении дела через «Госуслуги», электронным заказным письмом, а также смс-сообщением, что позволяет сократить время доставки судебных документов. Широкое применение в 2025 году получила подача процессуальных документов (исков, запросов) онлайн с помощью сервиса «Электронное правосудие», через который было принято 910 процессуальных обращений.

Что касается обеспечения доступа граждан к информации о деятельности суда, то получать сведения о порядке подачи заявлений, режиме работы суда, знакомиться графиком рассмотрения дел, получать сведения о состоявшихся судебных заседаниях, а также знакомиться с новостями суда и иной полезной информацией граждане могут на сайте районного суда. Просматривать свежие новости о событиях и делах в судебной сфере можно на странице «Шумерлинский районный суд Чувашской Республики» в сети «ВКонтакте» и на сайте суда в разделе «Новости».

В ходе совещания работа суда за 2025 год в целом признана удовлетворительной, определены задачи на 2026 год. Шумерлинский районный суд стремится к повышению уровня авторитета судебной власти, доверия населения к правосудию, а также обеспечение открытости и доступности информации о деятельности.

Пресс-служба Шумерлинского райсуда.