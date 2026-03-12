В России усилен государственный контроль за тарифами ЖКХ

Госдума приняла во втором и третьем чтении законы, усиливающие государственный контроль за тарифообразованием в сфере ЖКХ. Инициатива внесена фракцией «Единая Россия». Как сообщила депутат Госдумы от Чувашии Алла Салаева, необходимость ужесточения контроля вызвана частыми обращениями жителей по поводу завышенных платежей за коммунальные услуги. Только за прошлый год после проверок гражданам по стране вернули около 110 млрд рублей, начисленных необоснованно.

Согласно принятым законам, Федеральная антимонопольная служба получает дополнительные полномочия. Если регионы не исполняют ее предписания по тарифам, ФАС сможет самостоятельно устанавливать их предельный уровень. Также вводится ответственность для должностных лиц, игнорирующих требования антимонопольной службы, — вплоть до дисквалификации на срок до трех лет.

«Вопрос тарифов ЖКХ касается каждой семьи. Люди должны платить только обоснованные и понятные платежи», — подчеркнула Алла Салаева.

