За 5 лет общий объем мер поддержки промышленных предприятий Чувашии превысил 27 миллиардов рублей

В Чувашии «Единая Россия» открыла форум «Есть результат!», который охватит все округа региона. Его цель — подвести итоги реализации «Народной программы Единой России», принятой пять лет назад, и собрать предложения для её обновления.

В центре обновлённой Народной программы «Единой России» — жители Чувашии и их наказы. Инициативы людей ложатся в основу решений, которые реализуют партия и органы власти. Программа объединяет 25 партийных проектов.

На первом этапе с 10 по 13 марта в Чебоксарах самые активные члены Партии ведут обсуждение в 8 рабочих группах по направлениям Народной программы в Чувашии: развитие промышленности, экономическое развитие, молодёжь и дети, жильё, развитие территорий, государство для человека, здоровая семья и развитие села; по каждому направлению ведутся отдельные партийные проекты — по направлению развития промышленности «Выбирай своё».

За 5 лет промышленное производство в Чувашии выросло на 51,6%, сектор обрабатывающих производств — на 59,3%. На уровне российских регионов республика по индексу промпроизводства поднялась с 57 до 25 места, среди регионов Приволжского федерального округа — с 14 на 5 место.

В регионе реализуются крупные инвестиционные проекты, заключенные с Минпромторгом России посредством 2 специальных инвестиционных контрактов. ООО «Завод «Агромаш» выпускает колесные трактора тягового класса 1,4 с локализацией основных узлов и деталей. ООО «Волжская перекись» запустило производство перекиси водорода антрахиноновым методом мощностью 50 тысяч тонн в год — это позволит полностью заместить импорт перекиси водорода в Российскую Федерацию. Предприятие вышло на проектную мощность.

За 5 лет общий объем мер поддержки промышленных предприятий составил превысил 27 миллиардов рублей из федерального и республиканского бюджета. Фонд развития промышленности Чувашской Республики заключил 80 договоров целевого льготного займа на общую сумму 4,1 миллиардов рублей.

«В республике последовательно реализуется государственная политика, направленная на кластеризацию экономики, развитие промышленного и инновационного потенциала, а также расширение объемов и спектра мер государственной поддержки, что позволяет достигать высоких темпов роста объемов обрабатывающих производств. Ключевые задачи проекта партии «Единая Россия» — «Выбирай своё» — достижение технологического суверенитета, создание новых рабочих мест, повышение уровня заработной платы, рост налоговых отчислений в бюджет для реализации приоритетных проектов и строительства социальных объектов», — отметил председатель общественного совета проекта «Выбирай свое» партии «Единая Россия» Дмитрий Щепелев.

Члены рабочей группы провели SWOT-анализ ситуации, определили сильные и слабые стороны, возможности развития, сформулировали предложения — необходимость децентрализации и повышения промышленной культуры, введение прозрачных стандартизированных показателей эффективности, стимулировать наставничество, поддержать и мотивировать аспирантов технических специальностей, установить льготы для компаний с высоким уровнем автоматизации и цифровизации.

Итоги рабочих групп будут подведены на Пленарном заседании форума 17 марта. После пленарного заседания форумная кампания продолжится в округах с участием всех желающих жителей Чувашии.

Отчетная кампания «Единой России» проходит по всей стране. На текущий момент в обновленную Народную программу внесено свыше 10 000 предложений жителей России. Внести свое предложение можно на сайте ЕстьРезультат.РФ.

Минпромышленности Чувашии.