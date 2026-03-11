В Чувашии усилят систему мониторинга лесных пожаров

В этом году количество камер видеомониторинга лесов увеличится с 11 до 16, сообщили в Минприроды республики. Система начнет работу с 1 апреля и будет действовать до конца октября.

Продолжается и обновление техники. Благодаря федеральному проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие» в этом году планируют закупить одну пожарную автоцистерну и три малых лесопатрульных комплекса повышенной проходимости. Вся техника поступит с полным комплектом пожарно-технического вооружения.

Чувашинформ.рф.