Стартовал отбор по субсидированию договоров страхования поголовья сельскохозяйственных животных

Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики объявляет о начале приема заявок на участие в конкурсе по отбору получателей субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства.

Период приема заявок: с 10 марта 2026 года по 16 марта.

Для участия в отборе заявителям необходимо предоставить следующий пакет документов:

1) заявление по форме согласно приложению № 16 к Правилам;

2) расчет размера причитающейся субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на поддержку сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, животноводства, товарной аквакультуры (товарного рыболовства) по форме согласно приложению № 17 к Правилам;

3) платежное поручение или иной документ, подтверждающий уплату не менее 50 процентов начисленной по договору сельскохозяйственного страхования страховой премии;

4) договор сельскохозяйственного страхования, соответствующий требованиям и условиям, указанным в подпункте «к» пункта 2.2 Правил (договор СО ВСЕМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ к нему).

Прием заявок осуществляется на Портале предоставления мер государственной финансовой поддержки по ссылке.



Источник: cap.ru.