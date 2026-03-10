«Безопасность в мессенджерах»: стартовал новый урок проекта «Цифровой ликбез»

Школьница из подводного города Нижнефорельска Оля Белуха однажды пропала из чатов и перестала общаться по учебе. Оказалось, что она столкнулась с обманом в мессенждере и так испугалась, что удалила приложение насовсем. Блогер Антон Корюшкин помогает своей однокласснице максимально обезопасить общение в мессенждерах.

Это сюжет мультипликационного ролика от VK в проекте «Цифровой ликбез». Новый урок по теме «Безопасное общение в мессенджерах» стартовал для школьников 1 – 11 классов со всей России и стран СНГ. Материалы урока верифицированы ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания».

Всероссийский просветительский проект «Цифровой ликбез» объединяет серию образовательных мультипликационных роликов и методические материалы для педагогов, которые можно интегрировать в учебный процесс. Проект реализуется Минцифры России, Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика» в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Минцифры Чувашии.