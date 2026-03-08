Дорогие женщины!

От имени Государственного Совета Чувашской Республики, Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Международным женским днем.

Во все времена женщина была и остается олицетворением красоты и душевной теплоты. В ней удивительным образом сочетаются мудрость и смелость в принятии решений, способность согревать заботой и покорять профессиональные вершины. Ее заботами крепнут семьи, ее трудом создается уют, ее добротой наполняется мир вокруг.

Особые слова благодарности — матерям, женам и дочерям участников специальной военной операции. Ваша стойкость, вера и ежедневная молитва согревают бойцов вдали от дома, придают им силы. Вы — надежный тыл и пример для всех нас.

Милые женщины! От всей души желаю вам здоровья, счастья и благополучия! Пусть каждый день дарит радость, в семьях царит взаимопонимание, а самые смелые мечты обязательно сбываются.

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Л. Черкесов.