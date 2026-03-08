Дорогие женщины!

В этот волшебный весенний день от имени всех мужчин АО «КАФ» сердечно поздравляю вас с Международным женским днём 8 Марта!



Мы высоко ценим ваш вклад в успех нашего предприятия. Ваши ответственность, креативность и умение находить решения в сложных ситуациях — важный ресурс АО «Комбинат автомобильных фургонов». При этом вы сохраняете душевную теплоту, создаёте атмосферу взаимопонимания и поддержки.



Ваша способность сочетать профессионализм с заботой о близких, силу духа с нежностью — пример для всех нас.



От всего сердца желаю вам, чтобы счастье наполняло каждый ваш день, чтобы любовь близких согревала душу, чтобы глаза всегда светились радостью, чтобы в жизни было как можно больше волшебных мгновений, чтобы вы всегда чувствовали, как сильно вас ценят и любят!

С Международным женским днём! Будьте счастливы!



Генеральный директор АО «КАФ» Алексей Зименков.