Уважаемые жительницы города Шумерли! Дорогие коллеги и партнеры!

От всей души поздравляем вас с Международным женским днём 8 Марта!



Вы делаете наш мир ярче, добрее и гармоничнее. Ваши мудрость, красота и неиссякаемая энергия вдохновляют нас на новые свершения и достижения. Спасибо вам за ту особую атмосферу тепла и уюта, которую вы создаете не только в своих семьях, но и в рабочих коллективах, делая даже самые сложные технические проекты по-настоящему живыми.



Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и весеннего настроения! Пусть каждый ваш день будет наполнен любовью, вниманием и радостью, а дома вас всегда ждут тепло и уют.

С праздником вас, дорогие женщины!



Правление корпорации «Проект-техника» и руководство АО «ШЗСА».