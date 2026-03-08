Дорогие женщины Шумерлинского муниципального округа!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днём – праздником весны, красоты и нежности!



Этот день — прекрасный повод выразить вам слова глубокого уважения и признательности. Сегодня нет такой сферы деятельности, в которую вы не внесли бы свой значимый вклад. Педагоги и врачи, работники сельского хозяйства и культуры, предприниматели и общественные деятели — вы успешно справляетесь с самыми сложными задачами, проявляя профессионализм и ответственность.



При этом вы остаетесь душой семьи, хранительницами домашнего очага, окружая заботой и теплом своих близких. Ваши мудрость, терпение и поддержка вдохновляют нас, мужчин, на новые достижения.



Особые слова благодарности и низкий поклон в этот день — матерям и женам наших защитников. Ваши вера и стойкость сегодня важны как никогда.



Пусть весна подарит вам как можно больше солнечных дней, а в ваших домах всегда царят любовь, мир и благополучие. Желаю вам крепкого здоровья, неувядающей красоты и исполнения самых заветных желаний!



Глава Шумерлинского муниципального округа Альберт Ксенофонтов.