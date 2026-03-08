Милые дамы! От всей души поздравляем вас с прекрасным весенним праздником – Международным женским днём 8 Марта!

Вы наполняете мир красотой, теплотой и гармонией, вдохновляете мужчин на смелые поступки и достижения. Мы искренне восхищаемся вашей удивительной способностью совмещать, казалось бы, несовместимое: быть заботливыми матерями, любящими женами, хранительницами семейного очага и при этом оставаться успешными профессионалами, уверенно строить карьеру и достигать высот в самых разных сферах. Ваши талант, мудрость и трудолюбие помогают делать Шумерлинский округ лучше и краше.



Спасибо вам за ваши терпение, доброту и душевную щедрость. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мира в доме! Пусть каждый ваш день будет согрет любовью и вниманием близких, а в душе всегда цветет весна!

Заместитель председателя Госсовета Чувашии, председатель комитета по экономической политике, бюджету, финансам и налогам Виктор Горбунов, депутат Госсовета Чувашии Сергей Мельников.