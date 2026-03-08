Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днём 8 Марта!



В Чувашии говорят: «Кӑмака – пӳрт ӑшши, хӗрарӑм – чун ӑшши» – «Печь греет дом, а женщина – душу». Благодаря вашему вниманию и заботе в каждом доме царят тепло и уют, а мир вокруг наполняется светом и добротой. Ваши нежность и мудрость помогают нам преодолевать любые трудности, вдохновляют на покорение новых высот.

Вы вносите огромный вклад в развитие нашей республики и всей страны. Преданные призванию учителя и врачи, ответственные руководители и специалисты, самоотверженные труженицы села, талантливые деятели культуры – своим трудом, энергией и неравнодушием вы создаете настоящее и строите будущее Чувашии.



Особые слова благодарности женам и матерям наших военнослужащих – участников специальной военной операции. Ваши стойкость, сила духа, вера и любовь придают нашим бойцам уверенность в скорой победе.



Отдельное спасибо женщинам, которые выбрали для себя путь служения Отчизне. Вы воплощаете в себе силу, красоту и отвагу.



Милые жены, дорогие мамы, бабушки и сестры, любимые дочери! Пусть этот день подарит вам море цветов и приятных сюрпризов. Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и мира.



С праздником вас, с Международным женским днём!



Глава Чувашской Республики Олег Николаев.