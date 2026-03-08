С юбилейной датой, Кейне Фатыновна!

Праздник 8 Марта наполняет жизнь женщин теплом поздравлений и цветов. А для ветерана педагогического труда, бывшего учителя трудового обучения школы № 2 Кейне Фатыновны Алеевой этот день вдвойне значим — она отмечает 90-летний юбилей.

В личном деле педагога красивым почерком описан яркий старт карьеры еще до Шумерли. После окончания средней школы в 1954 году Кейне Фатыновна успела поработать в колхозе и в фельдшерском пункте, была портнихой и старшей пионервожатой. Ее энергия и активность не прошли незамеченными: она стала вторым, а затем первым секретарем РК ВЛКСМ. После годичных курсов по русскому языку и литературе для нерусских школ Кейне Фатыновна возглавила Батыревский районный дворец пионеров.



Преподавать К.Ф. Алеева начала в Кировской области, куда переехала по семейным обстоятельствам. Позже заочно окончила историко-филологический факультет Чувашского пединститута по отделению русского языка и литературы. В Шумерле она посвятила образованию всю жизнь: преподавала в восьмилетней школе № 5, возглавляла Дворец пионеров и школьников, а с 1972 года работала учителем обслуживающего труда в средней школе № 2. Выпустила поколения учеников, воспитав в них любовь к делу, ответственность и честность — те качества, что всегда были ее визитной карточкой. В уроки, мероприятия и работу со сводными пионерскими отрядами она вкладывала душу, следуя правилу: «Работать так, чтобы не было стыдно». И долгие годы Кейне Фатыновна возглавляла профсоюз школы № 2.



За вклад в образование, воспитание детей и профсоюзную работу К.Ф. Алеева удостоена грамот городского отдела народного образования, горкома профсоюза работников просвещения, благодарности администрации города, почетных грамот Министерства просвещения Чувашской АССР и Чувашского обкома профсоюза.



Уважаемая Кейне Фатыновна, от всей души поздравляем Вас с юбилеем! Желаем здоровья, благополучия и любви!

Коллектив учителей школы № 2, ветераны педагогического труда.