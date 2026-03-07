Сердце, полное жизни

В преддверии Международного женского дня, когда мы чествуем женщин за их вклад в нашу жизнь, хочется рассказать о той, чья история – это воплощение силы духа, преданности семье и неугасающей любви к жизни. Анна Павловна Ануфриева, родившаяся в живописной

деревне Якуртушкино Шумерлинского района, стала настоящим сердцем своей семьи и примером для многих.

Жизненный путь Анны Павловны начался в деревне, где она выросла в большой и дружной семье Жугиных, насчитывавшей пятерых детей. После окончания средней школы отправилась получать образование в Алатырский сельскохозяйственный техникум. Полученные знания и стремление к труду привели ее обратно в родное село, где она начала свою трудовую деятельность бухгалтером в колхозе «Большевик». Именно здесь Анна Павловна встретила свою судьбу – Петра Ивановича Ануфриева, который стал ее верным спутником и любимым мужем. Вместе они создали крепкую семью, подарив жизнь троим детям: сыновьям Валере и Михаилу, дочери Светлане. Особая гордость и тревога в сердце Анны Павловны сейчас связаны с ее сыном Михаилом, который в марте 2024 года заключил контракт и выполняет свой воинский долг на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.



Трудовой стаж А.П. Ануфриевой в сельском хозяйстве впечатляет – более 40 лет неустанного труда. Ее преданность делу и добросовестность были отмечены многочисленными грамотами и благодарственными письмами районного уровня, а также почетным званием «Ветеран труда».

К сожалению, жизнь не обходится без испытаний. Безвременная разлука с любимым супругом сильно подорвала здоровье Анны Павловны. Но, несмотря на трудности, она нашла в себе силы жить дальше, черпая вдохновение в своей семье.



Сегодня Анна Павловна – счастливая бабушка пятерых внуков, которые дарят ей радость и прибавляют сил. На заслуженном отдыхе она не сидит сложа руки: держит птицу, занимается рукоделием, с удовольствием выпекает деликатесы и пироги, выращивает овощи на своем огороде. Но настоящая жемчужина ее талантов – это пение и танцы. А.П. Ануфриева является активной участницей народной фольклорной группы «Шанчǎк».



Анна Павловна – это воплощение истинной русской женщины, сильной духом, трудолюбивой и бесконечно любящей. В преддверии 8 Марта хотим выразить ей глубокую признательность за вклад в развитие родного края, за воспитание достойных детей и за тот свет, который она излучает. Мы гордимся такими людьми, как Анна Павловна Ануфриева, и желаем ей долгих лет счастливой и полноценной жизни, окруженной любовью и заботой близких!



И. Зологина, зав. Егоркинской сельской библиотекой.