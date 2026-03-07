На страже чистоты и комфорта

Недавно прочитала небольшую заметку из старой газеты. Очень мне там понравилось выражение: убирать грязь не стыдно – стыдно жить в грязи.

Они спокойны и приветливы. Они — люди неприметной профессии, которые всегда остаются за кадром и даже профессионального праздника для них не установлено. Правда, это можно и оспорить, дескать, есть в марте День работников бытового обслуживания, но эта формулировка настолько расплывчата, что об этом дне мало кто вспоминает. Несмотря на непритязательную должность, они являются очень важным и нужным компонентом школьной жизни.



Да, профессию уборщицы призванием не назовёшь. Но, тем не менее, их очень много. В любом учреждении: офисах, больницах, школах, магазинах – везде есть уборщицы. Иногда бытует такое понятие: любой может тряпкой полы елозить. Но это не так. Со временем те, кто работал спустя рукава, для кого нагрузка оказалась не под силу, отсеиваются, и остаются серьёзные люди, ответственные.



Сейчас в гимназии № 8 работают уборщиками служебных помещений Анна Стекольщикова, Равиля Тюкаева, Лидия Гришина, Анна Бурцева, Раиса Солдатова, Валентина Климкина, Елена Бурцева, Ирина Тырлакова. Средний трудовой стаж сотрудников в гимназии более 10 лет. Многие, как, например Анна Стекольщикова, в гимназии работают много лет и менять что-то в этом плане ничего не собираются.



Как говорит заведующая хозяйством Фаина Степанова, «не каждый человек может работать уборщицей. Здесь нужна дисциплина, ответственность, выносливость, умение за короткий срок выполнить большой объём работы (каждый день в свою смену убирать кабинеты, коридоры, туалеты). По примерным объемам это почти десять приличных двухкомнатных квартир!»



Убирать основные помещения женщины начинают, когда и дети, и учителя расходятся по домам. И здесь, как ни странно, может показаться, что можно отдохнуть от людей, разговоров, проблем, суеты. Только мусор, ведро и грязный пол. Руки делают свою привычную работу, а мысли свободно текут в голове.



В детских учреждениях требования очень жёсткие. Когда бушевала коронавирусная инфекция, каждую дверь, дверные ручки, столы – всё протирали дезинфицирующим раствором. Работы у уборщиц прибавилось, но у них даже в мыслях не было халтурить, ведь от нее зависело здоровье детей. Да оно и всегда зависит от того, насколько в помещении чисто, свежо.



Раз в неделю каждая из уборщиц выходит с утра на дежурство. В этот день она ответственна за чистоту во всём здании. Её вызывают, если вдруг что-то разбили, разлили, цветок перевернули, уборку сделать лёгкую в рекреации, пока урок идёт. А каждую пятницу они проводят генеральную уборку: моют окна, двери, стены. В каникулы ещё более углублённо всё вычищают.



В школе сложились очень доброжелательные отношения. Учителя всегда с уборщицами вежливы и дружелюбны. Могут и посмеяться, и поговорить. Уборщицы делятся своими впечатлениями: «За детьми интересно наблюдать. Так, в младших классах детки маленькие и послушные, для них слово взрослого – закон. Когда же из начальной школы они переходят в пятый, то уже считают себя взрослыми и начинают эту взрослость демонстрировать: могут тебе на замечания ответить. Но мы с ними находим общий язык. Дети по своей натуре все очень добрые и отзывчивые».



Когда три года назад прошла реновация, школа изменилось. Гимназию не узнать! Поддерживать порядок стало намного легче. Сейчас просто красота: линолеум, стеклопакеты, а какое оборудование в кабинетах! И поэтому очень важно в школе обеспечить чистоту и комфорт.

Уборщицу можно, хоть в шутку, хоть всерьёз, назвать менеджером по чистоте, техником по обработке поверхностей. После нескольких часов усиленного труда результат виден сразу: всё блестит и радует глаз. Приятно осознавать, что завтра с утра дети придут в чистый, красивый кабинет. Только ненадолго этот результат. Начнутся занятия, набегут дети, и снова надо будет наводить порядок.

Но это завтра. А сегодня всех с наступающим Международным женским днем!

И. Сасакина, директор гимназии № 8.







