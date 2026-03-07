Вдохновение и тепло сердец в библиотеке

В центральной библиотеке округа прошла встреча, посвященная Международному женскому дню 8 Марта. Гостями мероприятия стали председатель Общественной палаты округа и зам. председателя Совета отцов округа Александр Иванов, член президиума Совета женщин округа, директор Информационно-ресурсного центра культуры Лариса Михайлина, поэты и писатели шумерлинской земли Галина Клячкина и Андрей Мостайкин, а участницами – активные и талантливые женщины-волонтеры Шумерлинского муниципального округа.

Разговор получился по-настоящему душевным и вдохновляющим. Поэты поделились своим творческим путем, рассказали о секретах создания поэтических строк и увлекательных сюжетов, прочитали любимые произведения, которые нашли глубокий отклик в сердцах слушательниц. Особое внимание было уделено женской роли в литературе и обществе, вопросам самореализации и сохранения вдохновения в современном мире.



Женщины-волонтеры, чья бескорыстная помощь и преданность делу являются неоценимым вкладом в жизнь библиотеки, поделились своими мыслями и впечатлениями. В ходе беседы прозвучали авторские стихи, отрывки из рассказов, а также теплые слова благодарности в адрес организаторов встречи за подаренные эмоции.



«Эта встреча стала настоящим подарком для нас, – отметила Елена Мальцева, руководитель волонтерской группы в деревне Бреняши. – Мы черпаем вдохновение не только в книгах, но и в таких встречах с людьми, которые умеют так тонко чувствовать слово и мир. Особенно ценно, что это происходит накануне женского праздника, который напоминает нам о силе, красоте и мудрости женщины».



Организаторы уверены, что подобные встречи способствуют не только культурному обогащению, но и укреплению связей между людьми, делая библиотеку настоящим центром притяжения для всех, кто ценит книгу и творчество.



В завершение встречи все насладились песнями и клипами автора-исполнителя из альбомов Андрея Мостайкина, а женщины-волонтеры выразили надежду на скорейшее продолжение плодотворного диалога.



Центральная библиотека Шумерлинского муниципального округа благодарит председателя Совета женщин округа, главного архивиста муниципального архива Светлану Кузьмину за идею проведения такого значимого события! Ее профессиональная поддержка и энтузиазм в организации и проведении совместных событий – от тематических выставок и лекций до творческих встреч и образовательных программ – стала важной частью нашей культурной жизни. Выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество, новые интересные проекты и совместные инициативы, которые сделают нашу работу еще более эффективной и значимой.



ЦБС Шумерлинского округа.