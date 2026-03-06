Учитель, который вдохновлял

24 февраля на 91-м году ушел из жизни уроженец деревни Шумерли Виктор Егорович Федяров. Он родился 19 апреля 1935 года. После окончания школы и службы в армии получил высшее педагогическое образование в Горьком (ныне — Нижнем Новгороде) по специальности учитель иностранных языков. Профессиональный путь педагога прошел в школах родного Шумерлинского района: 5 лет в Туванской и 25 лет – в Нижнекумашкинской средних школах.

Виктор Егорович был не просто учителем, а настоящим новатором. Он разработал уникальную методику преподавания, направленную на оживление учебного процесса и преодоление у учеников страха перед ошибками. Его работа, посвященная ролевым играм и структурно-функциональным моделям немецких предложений, включала в себя наглядные схемы, игровые элементы и микродиалоги, что делало изучение языка увлекательным и эффективным. Для кабинета немецкого языка педагог разработал оригинальные стенды, которые помогали ученикам лучше усваивать материал. В свое время нестандартный подход В.Е. Федярова к преподаванию привлек внимание телевизионных журналистов.



Помимо немецкого языка, Виктор Егорович преподавал черчение. Он с теплотой вспоминал годы своей работы в Нижней Кумашке, отмечал, что село тогда было большим и процветающим, а в школе, расположенной в здании бывшей церкви, кипела жизнь. Он с гордостью говорил о своем желании обучать детей, несмотря на трудности.



За многолетний и плодотворный труд В.Е. Федяров награжден Почетными грамотами Чувашского обкома КПСС и Совета Министров Чувашской АССР. Педагог был удостоен званий «Отличник народного просвещения РСФСР» и «Старший учитель».



В личной жизни Виктор Егорович испытал немало потрясений. В возрасте 25 лет трагически погиб его младший сын Михаил. Несколько лет назад скончалась и супруга Зоя Петровна, с которой педагог прожил долгие годы в мире и согласии.



Виктор Егорович был не только активным читателем Шумерлинской сельской библиотеки, но и человеком, который оставил яркий след в ее истории. Его страсть к чтению органично сочеталась с глубокой памятью о событиях прошлого, которыми Виктор Егорович щедро делился с земляками.

Особое место в его неугомонном сердце занимали воспоминания о строительстве Сурского оборонительного рубежа. Именно там после завершения работ Виктор Егорович обнаружил и позднее передал в дар библиотечному музею ценные артефакты: снайперскую лопату и топор. Эти предметы – не просто инструменты, а свидетели тяжелого труда и трудового подвига шумерлинцев.



Память о тех днях, а также о дружбе с известным композитором Алексеем Мажуковым Виктор Егорович увековечил в трогательном видеоролике. В нем он поделился о друге детства, чье творчество очень ценил, воспоминаниями о военном детстве, о строительстве Сурского рубежа. Этот ролик стал не только данью уважения прошлому, но и ценным историческим документом, позволяющим будущим поколениям прикоснуться к живой истории.



Память о Викторе Егоровиче Федярове увековечена в книгах Я.Н. Волкова «Заслуженные люди Шумерлинского района» и Г.С. и А.С. Лосевых «Край ромашковый Кумашка».



О тяжелой утрате глубоко скорбят родные, близкие, многочисленные ученики Виктора Егоровича. В памяти земляков он навсегда останется как выдающийся учитель и неординарный человек.



Л. Кадеева, заведующая Шумерлинскойсел ьской библиотекой.