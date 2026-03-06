Платформы больше не могут списывать деньги за подписку с отвязанной карты

Соответствующие изменения были внесены в закон «О защите прав потребителей».

◽️Запрет на использование удаленных реквизитов

Продавцы подписок больше не смогут использовать банковские реквизиты, если пользователь отказался их сохранять или удалил карту из аккаунта. Если человек отказался от подписки и убрал платежный метод, сервис обязан немедленно прекратить любые автоматические списания.

◽️Электронная форма отказа

Закон впервые разрешает оформлять отказ от использования карт в электронной форме без необходимости писать бумажные заявления или звонить в поддержку. Это делает процесс отписки от онлайн-подписок таким же простым, как и их оформление.

◽️Штрафы для нарушителей

Если после удаления карты сервис продолжит списания, это будет считаться нарушением. Штраф для компаний составит от 20 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — от 2 до 4 тысяч. В случае игнорирования требований клиента штраф может достичь 300 тысяч рублей.

◽️Обязательное предупреждение за 24 часа

Закон требует уведомлять пользователя о предстоящем списании минимум за сутки до платежа. В уведомлении должна быть ссылка для мгновенного отказа от подписки. Если компания спишет деньги без предупреждения, сумма подлежит возврату.

◽️Технический механизм защиты

Банки и платежные системы обязаны немедленно аннулировать токены (цифровые ключи для регулярных платежей) после удаления карты и прекратить обработку транзакций по ним. Особенно это актуально для международных сервисов, которые ранее позволяли списания даже после удаления карты в интерфейсе.

◽️ Важные оговорки

Закон не отменяет необходимость контроля за активными подписками. Если подписка оформлена через App Store или Google Play, отменять ее нужно именно в аккаунте магазина, а не в самом приложении.

Сервисы могут усложнять путь к отписке, запрашивая множество шагов в надежде, что пользователь передумает.

Закон защищает только после того, как пользователь сам отписался. Если вы забыли отключить подписку, деньги продолжат списываться.

Если хотите отписаться наверняка, отвяжите карту от аккаунта, удалите сохраненные реквизиты и убедитесь, что подписка отключена в настройках сервиса или магазина приложений. Любые попытки списания после этого будут незаконны, и средства можно будет вернуть.

Источник: «Российская газета».

Фото: iStock