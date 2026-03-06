Платформы больше не могут списывать деньги за подписку с отвязанной карты

Соответствующие изменения были внесены в закон «О защите прав потребителей».
◽️Запрет на использование удаленных реквизитов
Продавцы подписок больше не смогут использовать банковские реквизиты, если пользователь отказался их сохранять или удалил карту из аккаунта. Если человек отказался от подписки и убрал платежный метод, сервис обязан немедленно прекратить любые автоматические списания.
◽️Электронная форма отказа
Закон впервые разрешает оформлять отказ от использования карт в электронной форме без необходимости писать бумажные заявления или звонить в поддержку. Это делает процесс отписки от онлайн-подписок таким же простым, как и их оформление.
◽️Штрафы для нарушителей
Если после удаления карты сервис продолжит списания, это будет считаться нарушением. Штраф для компаний составит от 20 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — от 2 до 4 тысяч. В случае игнорирования требований клиента штраф может достичь 300 тысяч рублей.
◽️Обязательное предупреждение за 24 часа
Закон требует уведомлять пользователя о предстоящем списании минимум за сутки до платежа. В уведомлении должна быть ссылка для мгновенного отказа от подписки. Если компания спишет деньги без предупреждения, сумма подлежит возврату.
◽️Технический механизм защиты
Банки и платежные системы обязаны немедленно аннулировать токены (цифровые ключи для регулярных платежей) после удаления карты и прекратить обработку транзакций по ним. Особенно это актуально для международных сервисов, которые ранее позволяли списания даже после удаления карты в интерфейсе.
◽️ Важные оговорки
- Закон не отменяет необходимость контроля за активными подписками. Если подписка оформлена через App Store или Google Play, отменять ее нужно именно в аккаунте магазина, а не в самом приложении.
- Сервисы могут усложнять путь к отписке, запрашивая множество шагов в надежде, что пользователь передумает.
- Закон защищает только после того, как пользователь сам отписался. Если вы забыли отключить подписку, деньги продолжат списываться.
Если хотите отписаться наверняка, отвяжите карту от аккаунта, удалите сохраненные реквизиты и убедитесь, что подписка отключена в настройках сервиса или магазина приложений. Любые попытки списания после этого будут незаконны, и средства можно будет вернуть.
Источник: «Российская газета».
Фото: iStock