Завораживающий голос народной песни

Её голос словно ласковый шепот родных просторов, напоённый ароматами трав и мелодиями древних сказаний, а порой словно звонкий вихрь с чувашских полей и лесов, наполняющий сердце радостью и согревающий душу теплотой родных мелодий. Эта певица меццо-сопрано покорила сердца слушателей своей уникальной манерой исполнения чувашских и русских народных песен. Её глубокий, бархатистый тембр, наполненный теплом и искренностью, способен передать всю палитру эмоций, заложенных в традициях народной музыки. Каждый звук её голоса звучит живым воплощением народного духа, погружая слушателя в атмосферу старины и одновременно передавая современному поколению богатое культурное наследие наших предков. Эти все слова о знаменитой Августе Васильевне Уляндиной.

Родилась удивительная исполнительница 23 февраля 1971 г. в д. Бреняши Шумерлинского района. Окончила Ходарскую среднюю школу. В 1988 г. талантливая девочка поступила в Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова на отделение сольного пения. Уже тогда она активно участвовала в концертах, а её мастерство постепенно приобретало совершенство, закладывая основы будущего виртуозного исполнения. После окончания училища в 1992 г. Августа Уляндина поступила в Нижегородскую государственную консерваторию им. М.И. Глинки на отделение сольного народного пения. Во время учебы в консерватории стала лауреатом зонального конкурса исполнителей народной песни им. Л. Руслановой в Саратове, всероссийского телерадиоконкурса исполнителей народной песни «Голоса России».



После успешно полученного высшего музыкального образования певица в 1996—1997 гг. работала артисткой хора Чувашского государственного ансамбля песни и танца. В течение всего года трудовой творческой деятельности принимала самое активное участие во всех концертах коллектива.



В 1997 г. перешла в другой ансамбль – «Чӑваш Ен». Стала художественным руководителем творческого объединения, параллельно начала сольную, в будущем очень успешную, карьеру. С коллективом принимала участие во II Всероссийском фестивале народного творчества в Волгограде, в различных фестивалях многочисленных городов нашей страны. В 2000—2002 гг. Августа Васильевна трудилась в качестве режиссера народной эстрадной студии Республиканского научно-методического центра народного творчества и культуры. На протяжении многих лет успешно взаимодействовала с известными композиторами – Н. Казаковым, С. Азамат, Н. Андреевым, Л. Быренковой и другими представителями музыкального искусства.



С конца 1990-х Августа Уляндина плодотворно занимается педагогической деятельностью. В 2013 г. из числа своих одаренных студентов певица создала фольклорную группу «Ярды», довольно популярную на сегодняшний день. В 2009 г. стала кандидатом филологических наук.



Сегодня Августа Васильевна вкладывает все свои силы и охотно делится невероятно богатым певческим опытом в Чувашском государственном институте культуры и искусств. В стенах вуза она руководит Театром народной песни. Доцент кафедры хорового дирижирования и народного пения Чувашского государственного института культуры и искусств и художественный руководитель этно-фолк-группы «Ярды» А. Уляндина активно продвигает народную культуру, обогащая её новыми формами выражения. Созданный ею театр представляет собой уникальное явление, объединяя элементы драматического искусства, живое звучание традиционных многоголосых песнопений, выразительную пластику танцевальной хореографии, оригинальную музыку и народные композиции в современном звучании. Такое творческое объединение жанров рождает новый музыкальный жанр, гармонично сочетающий национальные традиции и современные музыкальные тенденции. Исполняемые произведения основываются на подлинных фольклорных текстах, обрядовых ритуалах и старинных песнях, придавая особую значимость сохранению культурного наследия и открывая новые горизонты восприятия народной музыки.



Голос Августы Уляндиной легко узнаваем благодаря уникальной манере исполнения и сильному выразительному звучанию. Ее репертуар насчитывает свыше 250 чувашских и русских народных песен, произведений современных авторов, романсов и баллад, а творчество сочетает традиционные мотивы фольклора с элементами эстрадной музыки, сохраняя самобытность народного песенного искусства. Она внесла значительный вклад в популяризацию чувашской народной песни, способствуя её распространению среди широкой аудитории не только на территории нашей республики, страны, но и далеко за границей, где проживают многочисленные чувашские диаспоры. Творческие образы Уляндиной никого не оставляют равнодушным: они удивляют, восхищают, завораживают.



Августа Васильевна вот уже достаточно долгое время уверенно утверждает себя как талантливая телеведущая на Чувашском национальном телевидении, ведя популярные передачи. В телепроектах она умело создает атмосферу доверительного разговора с гостями, среди которых поэты, художники, композиторы и артисты, демонстрируя высокое качество ведения эфиров.

В 2001 г. Уляндиной присвоено звание заслуженной артистки Чувашской Республики, в 2013 г. — почетное звание «Народный артист Чувашской Республики». В арсенале ее наград, конечно же, есть и другие признания: медаль «За заслуги перед городом Чебоксары» в 2016 г., дипломы и грамоты всероссийских и республиканских фестивалей, смотров, конкурсов (диплом конкурса чувашской эстрадной песни «Шупашкар шӑпчӑкӗ») и многое другое. В 2021 г. знаменитая певица стала почетным гражданином Шумерлинского района. С сентября 2022 г. Августа Васильевна является членом Российского музыкального союза.



Сердечно поздравляем Августу Васильевну Уляндину с 55-летием, с награждением медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» и с 8 Марта. Желаем вдохновения, творческого полёта, ярких проектов и нескончаемых энергии и запала! Пусть впереди ждут незабываемые достижения, творческие вершины и верные друзья, поддерживающие в каждом начинании.



Н. Самсонова, вед. архивист ГАСИ Чувашии.