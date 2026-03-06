Жизнь, наполненная верой и любовью

Весна не торопится вступать в свои права, но приближение Международного женского дня наполняет душу ожиданием тепла и добрых перемен. В канун праздника мы традиционно рассказываем о женщинах, заслуживающих особого внимания и уважения. Сегодняшний материал — о Наталье Владимировне Чумериной, многодетной матери и супруге священника, чья жизнь

наполнена любовью, верой и преданностью семье.

Наталья родилась и выросла на Палане и именно там, в родительском доме, мы и встретились. На сегодняшний день вместе с родителями проживают трое младших сыновей, а остальные 8 детей уже выросли и упорхнули из гнезда. Каково это — растить 11 детей, и как нужно их воспитывать, чтобы они выросли достойными людьми — об этом газета попыталась узнать у матушки Натальи и ее мужа отца Алексея.



Наталья выросла в обычной рабочей семье, родители работали на комбинате автофургонов. В семье, кроме Натальи, воспитывался ее младший брат. Как и большинство детей того поколения, девочка посещала различные кружки, начиная от вязания и легкой атлетики и завершая балетом. Но больше всего любила читать книги и посещать библиотеку, и любовь к чтению сохранилась в ней по сей день.



После окончания пятой школы девушка поступила в шумерлинское училище. В это же время в городе началось строительство храма преподобного Серафима Саровского, и бабушка впервые повела Наталью в церковь. «Строился храм, и моё духовное рождение и развитие происходило одновременно с его становлением», — делится Нататья. Именно в храме она познакомилась со своим будущим мужем Алексеем, недавно пришедшим из армии и работавшим там водителем. Молодые дружили недолго — чтобы разглядеть друг друга, им хватило пяти месяцев. В 1993 году молодые обвенчались и поженились.



Загадывали ли они, что у них будет много детей? Хотя супруг был из многодетной семьи, установки на большую семью не было. «Сколько Бог дал, столько у нас и получилось. Каждого ребёнка мы ждали как первого и каждый ребёнок был для нас любимым и желанным», — с теплотой поделилась Наталья.



Первым в семье родился Владимир. Отец Алексей в то время уже был священнослужителем, и ребёнок с рождения приобщался к церкви и основам православной веры.



Владимир рос активным ребенком — в школьные годы посещал различные спортивные кружки, участвовал в юнармейских играх, помогал родителям по дому и в огороде. В подростковом возрасте старался уже зарабатывать, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на родителей, ведь в многодетной семье она достаточно большая.



По окончании школы № 6 Владимир поступил в Казанский национально-исследовательский технологический университет на факультет нанотехнологий и наноматериалов. В ноябре 2023 года ушел добровольцем на спецоперацию, сейчас продолжает службу по контракту. Владимир является командиром отделения, служит в войсках противовоздушной обороны и охраны полевых артиллерийских складов. В декабре 2025 года награжден медалью «За воинскую доблесть». В. Чумерин с большой благодарностью отзывается о шумерлинцах, которые помогли обеспечить бойцов СВО квадракоптерами, рациями и другими необходимыми предметами. Возможно, на решение Владимира идти на СВО повлияло и то, что отец всегда воспитывал их в патриотическом духе: часто рассказывал о своей службе в армии, о том, как служили деды и прадеды, как детям нужно вести себя по жизни. Дома часто смотрели фильмы о Великой Отечественной войне и, наверное, всё это последовательно привело к тому, что все сыновья Чумериных воспринимают службу как само собой разумеющееся.



Дочь Мария появилась на свет в 1997 году. Она окончила Выксунское духовное училище Нижегородской области, выучилась на регента в духовной семинарии Троице-Сергиевой лавры. В настоящее время проживает в Подмосковье, вместе с мужем-священником воспитывают двоих детей.



Вслед за Марией в семье родилась Екатерина. После школы окончила Канашский финансовый техникум, а потом, как и старший брат, получила высшее образование в КНИТУ, но на другом, социальном, направлении. У нее тоже своя семья.



В 2000 году на свет появился Дмитрий. После школы поступил в Канашский энергетический техникум. Он тоже удивил всех своим поступком — сам пришел в военкомат и сказал, что хочет служить в ВДВ, а так как категория здоровья позволяла, именно туда его и определили. После службы парень заочно окончил МАДИ, работает автодорожником, с семьей проживает в Москве.

Пятым в семье Чумериных родился Петр. После девятого класса он поступил в Варницкую православную духовную гимназию, а по ее окончании — в Московскую духовную академию. Петр уже имеет на руках диплом бакалавра и продолжает учебу в магистратуре.



После Петра в семье Чумериных появился Серафим. По окончании 11 классов он выучился в Чебоксарском электромеханическом техникуме. Потом пошел в армию, служил в Йошкар-Оле в ракетных войсках стратегического назначения. После окончания службы женился, с семьей проживает и работает в Санкт-Петербурге. Одновременно Серафим получает высшее образование — заочно обучается на втором курсе МАДИ, так же, как и Дмитрий, изучает логистику.



Еще один сын Чумериных, Антон, в школьные годы окончил художественную школу. За его плечами тоже электромеханический техникум. В ноябре 2025 г. вернулся из армии, служил в космических войсках в Калужской области. Буквально через пару недель после возвращения устроился на работу, планирует получать высшее образование.



Еще больше счастья в семье стало с появлением дочери Иулиании, которая сейчас обучается на втором курсе Казанской духовной семинарии, на регентском отделении.



Как уже было сказано, сегодня вместе с родителями проживают трое младших сыновей-школьников. Сережа обучается в 11-м классе школы № 3, готовится к выпускным экзаменам и определяется с будущей профессией. Иван обучается в 10-м классе школы № 6. За его спиной — 4 года обучения в театральной школе ДШИ № 1, и в этом году он смог проявить себя в этом направлении. Он сыграл главную роль — самого Маресьева в постановке по мотивам «Повести о настоящем человеке» в составе детского театрального коллектива школы № 6 и стал победителем в номинации «Лучшая мужская роль» на VI межрегиональном театральном фестивале-конкурсе имени Н.Д. Мордвинова. Их коллектив также стал победителем в республиканском фестивале школьных театров «Асам» в номинации «Лучшая сценография».



У самого младшего сына Чумериных, Алексея, тоже есть серьезные увлечения. Он состоит в поисковом отряде школы № 3 «Поиск». Алексей с удовольствием участвует в слетах поисковых отрядов и в экспедициях. В одну из экспедиций, в Карелию, они ездили только вдвоем от школы, участвовали в масштабных захоронениях останков воинов. Как отмечает Алексей, причиной того, что он вступил в поисковое движение, стало то, что у дедушки по папиной линии есть братья, пропавшие без вести. А в экспедициях бывают настоящие чудеса. Например, в Калуге был такой случай, что ребята-поисковики нашли останки своего прадеда. Так и у Алексея есть большое желание найти своих родственников. К тому же есть возможность выигрывать различные гранты, что поисковому отряду удается уже несколько лет подряд.



Несколько детей Чумериных пошли по стопам отца, выбрав духовное направление, но и остальные храм не оставляют. Как отмечают родители, вовсе не обязательно всем быть священниками, самое главное — беречь и не терять веру. Именно такая установка царит в семье Чумериных, и родители замечают, что, пройдя через какие-то препятствия или переживания, дети рано или поздно приходят к своей вере. А Наталья всегда терпеливо относится к поступкам детей, особенно в подростковом возрасте, выжидая, когда же в детях произойдет рождение духовного человека.



Несмотря на больше количество детей в семье, Наталья старалась не застревать в быту и находить время на развитие, на обучение чему-то новому. Когда дети были маленькими, она думала не только о том, как накормить и одеть их, а стремилась развивать их по разным методикам, которые сначала нужно было изучить самой. Так, она изучала методики Монтессори, Глена Домана, практиковала музыкальные упражнения с детьми по методике Екатерины Железновой. Наталье всегда нравилось познавать что-то новое, а вместе с детьми она постоянно развивалась.



Н. Чумерина поет в двух приходах, где служит отец Алексей (в Ходарах и Русских Алгашах), и дополнительно — в храме Серафима Саровского города Шумерли. По ее мнению, музыка облагораживает душу человека и в музыкальной среде ребёнок воспитывается более гармонично. Поэтому большинство детей в семье Чумериных занимались музыкой. Девочки учились на хоровом отделении ДШИ № 1, Дмитрий, Петр и Сережа получили образование по классу баяна. Петр, Серафим и Алексей также занимались в хоре.



В преддверии 8 Марта не обошли вниманием и тему праздника. Как отметила Наталья, она с уважением относится к этому празднику, но лично ей ближе и созвучнее День жён-мироносиц — женщин, которые встретили Христа, когда он воскрес. Этот день отмечается на третьей неделе после Пасхи.



«Все наши женщины тоже жёны-мироносицы: они воспитывают детей, ухаживают за близкими, стараются чтобы семья была благополучной. Я поздравляю всех женщин с весенними праздниками. Хочу заметить, что 8 марта у нас еще День памяти святой блаженной Матроны Московской», — поделилась матушка.



В этом году, 23 апреля, Наталья будет отмечать 50-летний юбилей. Пусть достижения детей и твердая поддержка мужа всегда будут в ее жизни главным подарком, а жизнь и дальше будет наполнена любовью и верой.

Татьяна Александрова.