Где искать полезные жиры?

Рыбу недаром называют «пищей для мозга», ведь в ее состав входят незаменимые жирные кислоты омега-3. По мнению ученых, эти «хорошие» жиры — мощное противовоспалительное средство, которое помогает организму в профилактике самых разнообразных заболеваний, от снижения зрения до болезни Альцгеймера.

Тем не менее, далеко не любой сорт рыбы сгодится в качестве источника жирных кислот омега-3. Лидерами по содержанию этих полезных веществ по праву считаются обитатели холодных вод.

Семга — это наиболее популярный сорт рыбы, который считается самым богатым источником омега-3. Практически в любом супермаркете можно встретить эту рыбу в охлажденном и замороженном виде. Однако на наши столы чаще всего попадает рыба, выращенная на специализированных фермах. К сожалению, кормление комбикормом и содержание в садках снижает полезные свойства семги. Поэтому стоит обратить внимание на менее популярные, но более дешевые сорта лососевых рыб: чавычу, кету, горбушу, нерку и кижуча. Эта рыба вылавливается в естественной среде и обычно попадает на прилавки в замороженном виде.



Сардина — это промысловое название нескольких видов рыб семейства сельдевых: собственно сардины, сардинеллы и иногда салаки. Сардины — обитатели Атлантического океана. До нашего стола они добираются в основном в виде консервов или продуктов глубокой заморозки. Если консервированные сардинки в масле приготовлены с соблюдением всех правил и не пересолены, то они могут стать отличным источником жирных кислот омега-3. Особенно если оставить лишнее масло в консервной банке.



Корюшка — знаменитая рыбка, пахнущая огурцами, ведет себя как настоящий лосось: обитает в море, а на нерест приходит в реки. Ее по праву считают одним из лучших видов рыб для жарки и запекания: в ней немного костей и она очень быстро готовится. По содержанию омега-3 свежая корюшка незначительно отстает от более дорогой рыбы.



Сельдь на прилавках можно найти не только соленую, в виде готовых продукты из ее филе, но и свежемороженую. Селедку вылавливают практически круглый год в Тихом и Атлантическом океанах. Атлантическая селедка считается более вкусной, а тихоокеанская — жирной. Любители рыбы могут спорить о ее вкусовых достоинствах, но любая сельдь считается одним из лучших источников жирных кислот омега-3. При этом она значительно дешевле и доступнее, чем семга или сардина. Чтобы получить всю пользу от употребления сельди, покупайте ее свежемороженой и запекайте в духовке без добавления лишнего жира. В малосольной или копченой сельди, к сожалению, слишком много соли, что существенно снижает ее положительный эффект для здоровья.



Анчоусы — это не только дорогой ингредиент высокой европейской кухни, но и несколько видов сельдевых рыб, обитающих практически во всех морях. В нашей стране самый известный «анчоус» — это хамса, обитающая в Черном, Азовском, Средиземном морях и Атлантическом океане. Хамсу можно купить свежемороженой, соленой или вяленой. Рекомендации по ее употреблению такие же, как и для сельди: выбирайте свежемороженую и осторожнее относитесь к соленой рыбе, содержащей избыток соли.

