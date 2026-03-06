Роль деревенского старосты, особенно женщины, трудно переоценить. Эта миссия очень важна и многогранна. В сельской местности такие люди координируют жизнь всего местного сообщества и играют ключевую роль. А если старосты-женщины еще и счастливые супруги и мамы, то их авторитет практически безграничен. Ведь состояться и в личной жизни, и в социуме удается далеко не каждой представительнице прекрасного пола.



Ольга Михайловна Алексеева своей малой родиной по праву считает поселок Красная Звезда. Здесь родились ее бабушки и дедушки, мама и папа, здесь она провела свое раннее детство и знает практически каждый уголок. Именно в Красной Звезде тридцать три года назад произошла её судьбоносная встреча с будущим мужем. Здесь состоялось ее простое человеческое счастье…

Родилась наша героиня в Шумерле, училась в школе № 2, после девятого класса продолжила учебу в училище № 10. Получив специальность лаборанта химанализа, некоторое время трудилась на химзаводе. Еще будучи студенткой, вышла замуж, через год родилась дочка Любочка, еще через пять лет – сын Павел.



Некоторое время Ольга Михайловна работала по специальности на Шумерлинском мясокомбинате. Глава семьи трудился на ШЗСА – сначала в пожарной части, позднее сварщиком. Каждые выходные Алексеевы выезжали в Красную Звезду к родным. Помогали по хозяйству, приучали детей к труду, набирались жизненной энергии. Окончательное решение переехать с семьей на родину своих предков Алексеевы приняли около восьми лет назад. «Красная Звезда для нас с мужем – это место силы и вдохновения, — призналась Ольга Михайловна нашей газете. — Здесь наши корни и традиции, здесь дышится легко и нам, и нашим детям и внукам».



В поселке эта миловидная женщина с твердым характером давно зарекомендовала себя личностью с высокой степенью ответственности и добросовестности. Любое начатое дело она всегда доводит до конца, обладает организаторскими способностями и активной жизненной позицией. И люди, оценив все эти качества, на очередном сходе граждан единогласно избрали О.М. Алексееву старостой, тем самым доверив ей решение общественно значимых задач.



Староста — это связующее звено между жителями и местными органами власти. Это человек, который представляет интересы односельчан, доводит до властей их реальные проблемы и потребности, участвует в продвижении проектов развития инфраструктуры и всегда в курсе всех дел.



Держать руку на пульсе, пожалуй, основное жизненное кредо старосты. В силу своего беспокойного характера Ольга Михайловна не может оставаться равнодушной к просьбам и проблемам своих односельчан, всегда на связи с населением, помогает и делом, и советом. А главное, умеет вдохновлять людей на участие в общественной жизни и объединять их вокруг общих целей.



В деревне существует немало повседневных проблем, связанных с обустройством дорог, уличным освещением, уборкой территории, вывозом мусора и др. Ольга Михайловна как староста оперативно реагирует на все ситуации и, взаимодействуя с различными службами и организациями, находит пути решения.



«Без умения договариваться, убеждать, строить диалог с людьми разного возраста и социального статуса, находить компромиссы и решать конфликты в нашем деле не обойтись, — улыбается староста поселка. – Люди у нас хорошие – с ними хорошо и работается, и живется. Благодарна каждому за активность и неравнодушие».



Одной из форм развития инфраструктуры поселка стало активное участие жителей Красной Звезды в реализации инициативных проектов. Так, в последние годы по программе инициативного бюджетирования вополотились в жизнь проекты по щебеночному покрытию дороги, обустройству шахты и оголовка на противопожарном водоеме. Обустроено ограждение с крышей и малыми формами летней сцены, несколько лет назад установленной в центре поселка. Теперь здесь проходят все поселковые праздники. В планах – обустройство мостика через речку на дороге, ведущей к поселковому кладбищу, оборудование памятника павшим воинам-землякам и др.



«Ольга Михайловна Алексеева по-настоящему чуткий и неравнодушный человек, — отзывается о нашей героине начальник Краснооктябрьского территориального отдела Анна Смолина. — Она всегда находится в центре общественной жизни и пользуется заслуженным авторитетом среди жителей. Благодаря ее организаторским способностям и энергии в поселке проходят Дни деревни, Новый год, Масленица, субботники. Своим примером она вдохновляет других жителей делать родной поселок лучше и уютнее. Администрация Краснооктябрьского отдела благодарна ей за неравнодушие и активную жизненную позицию».



За успехами женщины стоит крепкая семья. Супруг, Иван Михайлович, — главная опора нашей героини, и не только в быту, но и в общественных делах. «Когда надо, сразу подключается, — говорит о муже староста. — И новогоднюю ель в центре поселка установит, и чучело на Масленицу изготовит». Как и большинство сельских жителей, семья держит немаленькое хозяйство: пчел, коз, овец, кур, уток, поросят. Хозяйка дома обожает комнатные растения – на каждом подоконнике ее дома несколько десятков горшков с цветами! В летнее время и палисадник дома утопает в ярких красках всевозможных растений.



Главная ценность Алексеевых, конечно, дети и внуки. Дочь Люба окончила медицинский факультет ЧГУ, в настоящее время работает врачом функциональной диагностики в Чебоксарах. Несколько лет назад она вышла замуж и подарила родителям внука и внучку.



Сын Павел выучился на автомеханика в Чебоксарском механико-технологическом техникуме. Во время срочной службы заключил контракт и два года служил в Ленинградской области. По окончании контракта вернулся домой с невестой Аней. Сегодня в молодой семье растут трое сыновей. В октябре 2022 года Павел был мобилизован в зону проведения специальной военной операции. В настоящее время старший сержант Павел Алексеев служит во взводе обеспечения под Бердянском. Награжден медалью Минобороны России за боевые отличия и медалью Жукова. Раз в полгода воин приезжает в отпуск. Вся его семья – супруга и трое сыновей – живет в Красной Звезде вместе с родителями. В любви, взаимопонимании и поддержке друг друга.



В небольшом уютном доме все умещаются. А когда родные сердца бьются в унисон, душевное тепло согревает в любые времена.



Накануне Международного женского дня Ольга Михайловна призналась нашей газете, что по-настоящему счастлива. Всё, о чём она мечтала, сбылось: у нее хорошая семья, в доме всегда звучит детский смех, пахнет пирогами и простым человеческим счастьем. Нашу героиню уважают и ценят односельчане. Женщина убеждена, что её труд востребован, а значит, она нужна людям.

Ольга Дмитриева.